'CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, bir ilde çatı aday çıkaracak'

Şanlıurfa'da Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti'nin ortak aday çıkarması için çalışma yapıldığı öğrenildi. Kulislere göre çatı aday olarak ismi öne çıkan siyasetçi de eski milletvekili Sabahattin Cevheri.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 'yerel seçimlerde dirsek teması olur' açıklamasının ardından Millet İttifakı'nda önemli gelişmeler yaşanıyor. Yerel seçime az bir zaman kala, aralarında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu 10 kentte adayını açıklayan Saadet Partisi'nin bundan sonra da Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun her çarşamba günü yaptığı basın toplantılarında gruplar halinde diğer illerdeki adaylarını ilan etmesi bekleniyor.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Saadet Partisi'nden bir yetkili büyükşehir belediyelerinden birinde farklı siyasi partilerin desteği için çalışma yapıldığını açıkladı. AK Parti dışında diğer partilerin yerelde görüşmelere başladığı bu il Şanlıurfa.

Kulislere göre, çatı aday olarak ismi öne çıkan siyasetçi de eski milletvekili Sabahattin Cevheri. 2007 yılındaki genel seçimlerde bağımsız milletvekili olarak Meclis'e giren Cevheri daha sonra AK Parti'ye katılmış, bir süre sonra da istifa etmişti.

CHP'NİN AÇIKLAMADIĞI 5 İL ARASINDA ŞANLIURFA DA VAR



CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için açıkladığı aday listesinde İYİ Parti'ye bırakılan 10 büyükşehir dışında 5 büyükşehir adayı kaldı. Bu iller arasında Şanlıurfa'nın bulunması ortak aday iddialarını güçlendirdi. CHP'nin adayını açıklamadığı diğer büyükşehir belediyeleri ise İzmir, Ordu, Diyarbakır ve Erzurum.

CHP ve İYİ Parti'nin Saadet Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal'ı destekleyeceği iddia edilmişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise "Adıyaman'da İYİ Parti ve CHP'nin aday çıkarmayacakları ve Saadet Partisi adayını destekleyecekleri yönündeki haber ve yorumlar gerçek dışıdır" diyerek iddiayı yalanlamıştı.