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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'ta Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

    Karlov suikastı davası başladı

    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Türkiye
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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin davanın ilk celsesi görülmeye başlandı. Dava kapsamında, aralarında Fethullah Gülen'in de olduğu 13'ü tutuklu 28 sanık yargılanıyor.

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davanın ilk celsesi görülmeye başlandı.

    Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hasan Tunç, Hüseyin Kötüce, Mustafa Timur Özkan, Ramazan Yücel, Ufuk Gül, Vehbi Kürşad Akalın, Ayşe Söğüt, Sercan Başar ve Şahin Söğüt, tutuksuz sanıklar Bilal Dereli, Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Sefa Kurnaz, olay sırasında yaralanan Anıl Değer ve Leyla Gündoğan Karadağ ile sanık avukatları katılıyor.

    Tutuklu sanıklar Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş, Kaan Bülbül ve Salih Yılmaz'la ise duruşmada video konferans sistemi üzerinden bağlantı kuruldu.

    Rus basın mensuplarının da takip ettiği duruşmada, hazır bulunanların tutanağa geçirilmesinin ardından sanıkların kimlik tespitlerine başlandı.

    ​Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

    7.5 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

    Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova
    © REUTERS / Sergei Karpukhin
    Zaharova: Karlov suikastında dahli olan herkesin cezalandırılmasını umuyoruz
    Olaya ilişkin soruşturma sonucunda Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. İddianamede Gülen ile birlikte 16 sanığın suikastla doğrudan bağlantıları ortaya konurken, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'terör amacıyla tasarlayarak öldürme' suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanında, 'terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye azmettirme' ve 'terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

    Soruşturma kapsamında ulaşılan ve biri suikastçı Altıntaş'ın örgüt içindeki 'öğretmeni' Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt'le İzmir Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki eğitimi sırasında Altıntaş ile aynı 'örgüt hücresi'nde yer aldığı kaydedilen 12 şüphelinin ise cinayetle doğrudan ilişkileri açığa çıkartılamazken, FETÖ üyesi oldukları belirlenerek 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 buçuk yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

    DAVANIN SANIKLARI

    İddianamede Karlov suikastının arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedilmişti.

    Andrey Karlov
    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Karlov suikastı iddianamesinde TRT'ye suçlamalar: Habercilikle açıklanamaz
    Davanın Gülen dışındaki sanıkları şunlar:

    Abdulsamet Kekeç, Ahmet Kılınçarslan, Ayşe Söğüt, Bilal Dereli, Burak Yusmak, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Doğukan Söylemez, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Hasan Tunç, Hayreddin Aydınbaş, Hüseyin Kötüce, Kaan Bülbül, Kadir Şamlı, Murat Tokay, Mustafa Timur Özkan, Oğuzhan Öztürk, Ramazan Yücel, Salih Yılmaz, Sefa Kurnaz, Sercan Başar, Şahin Söğüt, Şerif Ali Tekalan, Temel Alsancak, Ufuk Gül ve Vehbi Kürşad Akalın.

    İddianamede Karlov'un eşi Marina Mihaylovna Karlova ile saldırıda yaralanan Anıl Değer, Leyla Gündoğan ve Anastas Zimrikaki müşteki olarak yer almıştı.

    Davanın Gülen ile birlikte Şerif Ali Tekalan ve Emrullah Uslu'nun da arasında bulunduğu kimi sanıkları firari durumda bulunuyor.

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    Etiketler:
    FETÖ, Anastas Zimrikaki, Temel Alsancak, Burak Yusmak, Abdulsamet Kekeç, Anıl Değer, Kaan Bülbül, Ahmet Kılınçarslan, Ayşe Söğüt, Vehbi Kürşad Akalın, Marina Karlova, Emrullah Uslu, Şerif Ali Tekalan, Mevlüt Mert Altıntaş, Hayreddin Aydınbaş, Hasan Tunç, Salih Yılmaz, Fethullah Gülen, Andrey Karlov, Türkiye, Rusya
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