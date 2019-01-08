Fatih Altaylı: Osmangazi Köprüsü'nde yapılacak indirim sadece göz boyama, geçene indirim, geçmeyene bindirim

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretinde yapılacak indirimin göz boyama olduğunu savundu. Altaylı, "Bu köprüden geçme ihtimali olmayan, hatta bu köprüyü görme ihtimali dahi olmayan Cizre’deki vergi mükellefi ödeyecek. Bu yüzden de buralarda yapılacak indirim sadece göz boyamadır. Geçene indirim, geçmeye bindirimdir" dedi.

Fatih Altaylı, "İyi üniversite ayrıcalıklı olmalı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Tepkiler üzerine Yap işlet devret yöntemiyle yapılan köprü ve otoyollardaki geçiş ücretlerinde indirim yapılacakmış. Bunun adı büyük bir kandırmaca olur. Çünkü köprü geçişlerinde indirim demek, aslında köprüden geçmeyen vatandaşlara bindirim demek" ifadesini kullandı.

"Niyesi çok açık. Devlet bu yol ve köprüleri yapan müteahhit firmalara anlaşma ile belirlenmiş garanti ücreti öyle de böyle de ödeyecek. Yani siz Osmangazi köprüsünden 10 dolara da geçseniz, devlet müteahhide 35 dolar artı KDV'yi ödemek zorunda. Geçene indirim yapınca, bu aradaki farkı Hazine ödeyecek" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

— Yani kim? Hayatında bu köprüden geçme ihtimali olmayan, hatta bu köprüyü görme ihtimali dahi olmayan Cizre'deki vergi mükellefi ödeyecek. Bu yüzden de buralarda yapılacak indirim sadece göz boyamadır. Geçene indirim, geçmeye bindirimdir. Asıl yapılması gereken, bu garanti sayılarında ve fiyatlarda müteahhitlerle yeniden masaya oturmaktır. Gerekirse tahkime gitmeyi bile göze almaktır.