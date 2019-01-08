Fatih Altaylı: Osmangazi Köprüsü'nde yapılacak indirim sadece göz boyama, geçene indirim, geçmeyene bindirim

Fatih Altaylı, "İyi üniversite ayrıcalıklı olmalı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Tepkiler üzerine Yap işlet devret yöntemiyle yapılan köprü ve otoyollardaki geçiş ücretlerinde indirim yapılacakmış. Bunun adı büyük bir kandırmaca olur. Çünkü köprü geçişlerinde indirim demek, aslında köprüden geçmeyen vatandaşlara bindirim demek" ifadesini kullandı.
— Yani kim? Hayatında bu köprüden geçme ihtimali olmayan, hatta bu köprüyü görme ihtimali dahi olmayan Cizre'deki vergi mükellefi ödeyecek. Bu yüzden de buralarda yapılacak indirim sadece göz boyamadır. Geçene indirim, geçmeye bindirimdir. Asıl yapılması gereken, bu garanti sayılarında ve fiyatlarda müteahhitlerle yeniden masaya oturmaktır. Gerekirse tahkime gitmeyi bile göze almaktır.
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