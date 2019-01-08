İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin olarak bazı eleştirilerde bulundu. Akşener, "Vatandaş altın günü yapıp konu komşusunu çağıramıyor, vallahi damat ekonomiden anlamıyor" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Belirlenen hedefler, bunu uygulamak için güçlü bir para politikası, bunun yönetilmesi için reel ekonomiyle toplumsal ihtiyaçların da göz önünde bulundurularak dengelenme sürecinin ortaya konulması ve ondan sonra 3 yıllık yeni ekonomi programı dediğimiz, 2019, 2020 ve 2021. Bu dönemin sonunda da tek haneli enflasyon rakamlarını hedeflediğimiz bir program açıkladık. Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin tamamını tutturduk ve daha iyi bir performans ortaya koyduk" şeklindeki açıklamasını eleştiren Akşener "Vallahi damat ekonomiden anlamıyor" dedi.
"Vatandaş altın günü yapıp konu komşusunu çağıramıyor" ifadesini kullanan Akşener, "Ama damat çok iddialı, atlattık, dengeledik bir de hedefleri tutturduk demez mi? Dolar tahminin 4 liraydı yıl sonunda dolar 5.4 lira. Sen bir pazara çıksana, markete gitsene. Neyi tutturdun efendi?" diye sordu.
Akşener'in grup toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
— Her kötülüğün yerine bir iyiliğin geldiği bereketli bir yıl olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyor her partinin çalışmalarında başarılar diliyorum. 2019 yılında inşallah zulüm ortadan kalkar, açlık azalır. Aziz milletim geçtiğimiz hafta ayine şehitler verdik. Ruhları şad olsun milletimizin başı sağ olsun.
— 2019 yılında inşallah zulüm ortadan kalkar, açlık azalır. Aziz milletim, geçtiğimiz hafta yine şehitler verdik. Ruhları şad olsun milletimizin başı sağ olsun. İktidar ülkeyi öyle bir yönetiyor ki bırakın geleceği konuşmayı 2018'e nereden başladı neler yaşadık ve nereye geldik.Geçen yılın en önemli siyasi olayı 24 Haziran seçimiydi milletimizin idaresi mührünü vurdu ve biz de mecliste yerimizi aldık iyi ki varsınız cesur insanlar iyi ki varsınız.Biz ömrümüz boyunca hakikati haykırdık Allah ömür verdiği sürece de haykırmaya devam edeceğiz. Yeni sistemde kriz olmayacak dediler. Hiçbir aksamayacak Türkiye uçacak dediler. Bütün kararları bir kişinin aldığı yargının tek bir beşere bağlandığı sistemi Türkiye'nin bekası olarak anlattılar. Sonuç tam tersi oldu. İYİ Parti olarak haklı çıktık maalesef haklı çıkmasaydık.
— Önümüzdeki seçim bir beka meselesi değildir. Muhtarlarımız, belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz hepsi bu. Herkes güzel gönlüne yatan adaya destek versin. 16 yıl aradan sonra enflasyon yine yüzde 20'lerin üstüne çıktı, işsizlik rekor kırıyor, krizi durdurmak için ciddi bir çalışma ve program yok. Pansuman tedbirlerle seçime kadar oyalamaya çalışmayın. Atlattık, dengeledik, hedeflere ulaştık diyorlar ama pazara çıkınca durum böyle değil. Çarşıya pazara çıkanlar o günü atlatmanın derdinde.
- Vatandaş evinde altın günü yapıp konu komşusunu çağıramıyor. Vallahi damat ekonomiden zerre kadar anlamıyor. Ama bu şartlarda ayakta kalabildiği için milletimizin her ferdi vallahi billahi bunların hepsinden daha iyi ekonomist. Bu pahalılıkta üç kuruş parayla ev geçindirmek neymiş, çocuk nasıl okutulurmuş damat gelsin milletimizden öğrensin. Ama damat çok iddialı, atlattık, dengeledik bir de hedefleri tutturduk demez mi? Dolar tahminin 4 liraydı yıl sonunda dolar 5.4 lira. Sen bir pazara çıksana, markete gitsene. Neyi tutturdun efendi? Şampiyonluk vadedip bitime iki hafta kala kesin küme düşeriz diyorsunuz. 1 Ocak 2018'de bir dolar 3.76 liraydı bugün 5.4 lira. Papaz yok, ambargo yok, Trump'tan tweet yok, Putin'den tehdit yok. Demek sorun hükümetmiş. Ama haksızlık etmeyelim, bir avuç para babası büyüdükçe büyüdü.
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