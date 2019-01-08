TÜKOV Başkanı Çokyaman'dan 'Cumhurbaşkanlığı'na yakınım' vurgunu

Kendisini 'Cumhurbaşkanlığı'na yakınım' diye tanıtıp piyasanın güvenini kazanan TÜKOV Başkanı Şahin Çokyaman'ın düzenlediği lüks organizasyonlar ile piyasaya yüzbinlerce lira borçlandığı ileri sürüldü. Mağdurların alacaklarının peşine düştüğü, ancak çeklerin karşılıksız, vakfın adres ve telefonunun ise sahte çıktığı belirtildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, kendisini Cumhurbaşkanlığı'na yakın biri olarak tanıtıp piyasanın güvenini kazanan Türk Dünyası Koordinasyon Vakfı (TÜKOV) Başkanı Şahin Çokyaman, bu sayede hiç para ödemeden geçtiğimiz ağustos ayında Kastamonu'da Avrasya Kurultayı düzenledi.

Anlaştığı organizasyon şirketine kendisi için lüks otomobil, İstanbul'dan gidecek davetliler için de lüks minibüsler kiralatan Çokyaman, bir medya planlama şirketiyle de anlaştı. Ulaşım ve medya yayını hizmetleri karşılığında elinde sözleşme, çek ve senet bulunan firmalar, büyük şoku ödeme günü geldiğinde yaşadı.

​Yaklaşık 600 bin liralık tanıtım ve ulaşım giderlerini tahsil edemeyince vakfın telefonunu arayan ancak hiç kimseye ulaşamayan firma avukatları, TÜKOV'un İstanbul Bakırköy'deki merkezine gittiklerinde adresin de sahte olduğunu anladı.

Çekler de sahte çıkınca dolandırıldığını anlayan firmalar, alacakları için TÜKOV'a hukuki işlem başlattı. Ancak vakıf üzerinde hiçbir mal varlığının bulunmadığını gören firmalar, ikinci büyük şoku yaşadı. İlk günler sadece cep telefonu ile ulaşılabilen Vakıf Başkanı Çokyaman'ın ise son iki aydır telefonlarını açmadığı öne sürüldü.

ŞOFÖRÜ BİLE DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Çokyaman hakkındaki bir diğer suçlama da Kastamonu gezisi sırasında kendisine hizmet veren makam şoförünü dolandırdığı iddiası.

Vakıf başkanının, işe alma vaadiyle şoföre 5 bin TL kredi çektirdiği, koruması aracılığıyla borç aldığı bu parayı iade etmeyerek şoförü mağdur ettiği öne sürüldü.