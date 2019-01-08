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12:27 08 Ocak 2019
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    S-400

    Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: S-400’ler konusunda ABD heyeti gelecek

    © Sputnik /
    Türkiye
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    Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Demir, S-400 sistemlerinin F-35'lerin uçuşunu engelleyeceği tezlerine karşı önümüzdeki haftalarda ABD'den bir ekip gelmesini beklediklerini açıkladı.

    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
    © AA /
    Türk Dışişleri kaynağı: Çavuşoğlu, Rus büyükelçiye 'ABD'nin S-400'leri incelemesine izin vermeyeceğiz' dedi
    Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin 3.5 milyar dolarlık Patriot teklifine ilişkin "Bu teklifi şu anda konuşuyoruz ve değerlendiriyoruz. Fiyat, teknoloji, teslim tarihi vesaire konularının detaylarını görüşüyoruz" dedi.

    Demir, Rusya'dan alınan S400 ile F-35'in aynı ortamda bulunmasının sıkıntıya sebep olacağı yönündeki iddialara ilişkin "Sürekli olarak S-400 ile F-35'in aynı ortamda bulunmasının teknik açıdan getireceği zararlar ve F-35'in radar görünmezliği vesaire bazı sıkıntılar ve oluşabilecek risklerden bahsediliyor. Biz muhataplarımıza sürekli olarak şunu dedik: Teknik olarak bizim aldığımız bazı tedbirler var. Ama şimdiye kadar bir senedir bu konu dillendirildiği hâlde hiçbir teknik ekip gelip de bizimle riskler şunlar şunlardır, bizim baktığımız açıdan risk görüyoruz, teknik açıdan bunlarla ilgili tedbir alalım diye bir şey demediler veya bir ekip geldiği görmedik. ‘Eğer bu endişeniz ciddi ise, niçin gelmiyorsunuz' dedik. Onlar da bunu bize anlatacak bir ekip göndereceklerini söylediler, onu bekliyoruz. Ekip Amerika'dan gelecek" diye konuştu.

    'MİLLİ YAZILIM KONUSUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

    Demir, S-400'lerde kullanılacak millî yazılım konusunda "Ruslar'la ilk konuşma aşamamızda bizim zaten proje olarak olmazsa olmaz şartımız bu sistemin dost-düşman tanıma unsurlarının, yazılımlarının yerli olması konusundaydı. Bu şu anda başlamış bir şey değil. Bizim ilk şartımız bu konuda çalışmalar devam ediyor, karşı taraf da (Ruslar) bunu anlayışla karşılıyor" ifadelerini kullandı.

    Hulusi Akar
    © AA / Arif Akdoğan
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    'TEKLİFLERE AÇIĞIZ'

    S-400'lerin Türkiye'nin acil ihtiyacına üzerine alındığına dikkat çeken Demir, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu savunması açısından bundan daha fazla sisteme ihtiyacı olduğunu kaydetti. Demir "S400 sonrasında teklifi olanlar varsa bu tekliflere de açığız demiştik, o anlamda bu devam edecek" dedi.

    'YERLİ SİSTEM 2021-22'DE'

    Savunma Sanayii Başkanı Demir, yerli hava savunma füzelerinden HİSAR-A'nın servis edilme tarihi için 2021'i HİSAR-O için de 2022'yi öngördüklerini belirterek "Millî Muharip Uçağımızı 2023'te göreceğimizi söylüyoruz. Motorla ilgili de birkaç alternatif var. Gerekirse hazır bir motorun kullanılması açısından birkaç plan var. Hepsini de paralel masada düşünüyoruz. Ama uçakta temel bir değişiklik yok" açıklamasında bulundu.

    S-400
    © Sputnik /
    Rusya Ticaret Bakanı Manturov: S-400 anlaşmaları alıcı ülkelerin para birimleri üzerinden yapıldı
    'YAKINDA BİRKAÇ TANE ÖNEMLİ İHRACAT HABERİ ALABİLİRSİNİZ'

    İsmail Demir, savunma sanayinde ihracat pazarının genişlediğini vurgulayarak şunları söyledi. "İhracatla ilgili şimdi aslında ülkeler çok çeşitli olmaya başladı. Şimdi bizim hedef pazarlarımıza malumunuz Orta Asya ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Kuzey Afrika, çeşitli Afrika ülkeleri hatta Güney Amerika'yı bile şu an da kolumuz uzandı ve orada bile başlattık geçen sene bir satışımız oldu. Doğu Avrupa ülkeleriyle çok sıkı temaslarımız var Ukrayna, Belarus burada karşılıklı bazı alışverişlerde söz konusu olabiliyor. Şu an da Uzak Doğu Asya burada gerek Tayland, Filipinler, Malezya, Endonezya gibi ülkelerde aktif olarak pazarlama faaliyetimiz devam ediyor. Hindistan değil, ama Pakistan biraz daha aktif. Yani yakında birkaç tane daha önemli ihracat haberi alabilirsiniz bizden. Burada ilginç bir şey; ilk 10 ülke arasında, ABD başlardadır."

    BU İŞİN BEYNİNDE KADIN DAHA ÇOK

    Projelerde çalışan kadın sayısıyla ilgili de konuşan Demir, "Arkadaşlar hatırlattı Seda diye bir ürünümüz var ciddiyim atış tespit sistemimiz var adı Seda. Tabii şunu belirteyim bu arada biz bütün sektördeki rakamı belki arkadaşlar çalışıyor, ama başkanlık çalışanlarımızın yüzde 60'a yakını kadın iç bünyede onu belirteyim, yani bu işin beyninde kadın daha çok" dedi.

     

    'PİRİ REİS BU YIL DENİZE İNECEK'

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayinde bu yıl gerçekleştirilecek önemli faaliyetlere ilişkin şu bilgileri verdi:

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Volkan Furuncu
    Çavuşoğlu'ndan S-400 sorularına yanıt: Bu sistemin bağımsız kullanılması için gerekli önlemler alınacak
    MİLGEM 4. Gemimiz TCG KINALIADA Deniz Kuvvetlerinin hizmetine girecek.

    İlk yeni tip denizaltımız PİRİ REİS'in denize iniş törenini yapacağız.

    AKINCI İHA projesinde tedarik sözleşmesini imzalayacağız. Dünyada kendi sınıfında hem en iyisi olacak hem de bu teknolojiyi geliştirebilen 3 ülkeden biri olacağız.

    İlk iki F-35 uçağımız Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığına intikal edecek. F-35 motorlarının bakım ve onarımlarının yapılacağı ABD dışında Avrupa'daki ilk yer Eskişehir olacak.

    Farklı tip ve modellerde 700'den fazla zırhlı aracın teslimatını yapacağız.

    Savunma Sanayii Akademisi çatısı altında 1.000 öğrenciye ve 250 uzmana siber güvenlik eğitimleri verilecek.

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    Etiketler:
    S-400, İsmail Demir, Türkiye, ABD, Rusya
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