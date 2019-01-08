Rusya Büyükelçiliği yalanladı: Samsun açıklarında batan gemide Rusya vatandaşı yoktu

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova Sputnik'e yaptığı açıklamada "Karadeniz'de Türkiye kıyılarında batan Volga-Balt isimli gemide, Samsun sahil güvenlik güçlerinin açıklamasına göre, 13 mürettebat arasında Rusya vatandaşı yoktu. Basında daha önce yer alan bu yöndeki iddialar doğrulanmadı" dedi.

Kasimova'ya göre, gemide 11 Ukrayna, 2 Azerbaycan vatandaşı vardı.

UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ: KONSOLOS SAMSUN'DA HASTANEDEKİ DENİZCİLERİ ZİYARET ETTİ

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Sibiha da Twitter'dan yaptığı açıklamada "Konsolos Ukrayna toplumu temsilcileri ile birlikte Samsun'daki hastanelere giderek yaralı denizcileri ziyaret etti. Durumları tatmin edici" ifadelerini kullandı.

Консул разом із представниками української громади відвідав у лікарнях Самсуна всіх потерпілих моряків-стан задовільний,тримаються бадьоро,допомога надається.Вдячний турецьким рятувальникам-моряків врятовано після 5 год.перебування у крижаній воді-справжнє диво.Близькі на зв’язку — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 7, 2019

​Yaralılara gereken yardımın sağlandığını belirten Sibiga, Türk ekiplerine denizcileri kurtardıkları için teşekkür etti.

Batan geminin mürettebatının 7'si kurtarılabilmiş, 6'sı hayatını kaybetmişti.