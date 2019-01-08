Skype'taki tanık Ukrayna'daki cinayeti anlattı: Hüsnü'yü gördüm

Ukrayna'da iki Türk öğrenciyi öldürmekle suçlanan Hüsnü Can Çökmez'in olay sırasında öldürülen Buket Yıldız'la Skype'tan sohbet eden G. isimli gencin ifadesi üzerine her şeyi itiraf ettiği ortaya çıktı.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ile Zeynep Hüsünbeyi'nin yaşadıkları evde öldürülmeleriyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan Yıldız'ın eski erkek arkadaşı Hüsnü Can Çökmez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

© Fotoğraf : DHA Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren zanlı tutuklandı

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Çökmez, savcılığa çıkarılmadan saatler önce Ukrayna makamlarından bir tanık ifadesi savcılığa ulaştı.

Almanya'da yaşayan ve Buket Yıldız'ın arkadaşı olduğunu söyleyen G., cinayet haberini gördükten sonra Almanya'da polise giderek ifade verdi.

G. ifadesinde şunları anlattı: "Buket ile Skype üzerinden sohbet ediyorduk. Sohbet sırasında evin kapı zili çaldı. Sohbeti kapatmamasını söyledim. O da kapıya giderek açtı. Bu sırada kısa bir konuşmanın ardından çığlık sesleri duymaya başladım. Boğuşma sesleri de geliyordu. Sesler kesildiğinde bilgisayarın açık olduğu odaya Hüsnü Can Çökmez girdi. Sohbet programının açık olduğunu fark edince bilgisayarı kapattı."

Soruşturmayı yürüten savcı, cinayetleri inkâr eden Çökmez'e tanık ifadesini okudu. Çökmez, ifadenin ardından cinayetleri işlediğini itiraf etti. Çökmez, eski kız arkadaşı olan Buket Yıldız'ı barışma teklifini reddettiği için yılbaşında Ukrayna'daki evine gidip boğazını keserek öldürdüğünü, aynı gün Buket Yıldız'ın ev arkadaşı olan Zeynep Hüsnübey'i de öldürdüğünü, evde bulunan 4 bilgisayarı da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla alıp Türkiye'ye getirerek sattığını söyledi.