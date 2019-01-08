Bolton'u protesto etmek isteyen TGB'liler gözaltına alındı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford'tan oluşan heyeti protesto eden TGB'liler, "Bolton- Jeffrey- Dunford PKK'yı kurtaramaz" yazılı pankart açtılar. Polis TGB'lilere müdahale etti ve 7 TGB üyesi gözaltına alındı.

​ABD'li heyet, Türkiye'nin Suriye'ye operasyon yapacağını duyurmasının ardından, Suriye'deki durumu görüşmek üzere Türkiye'ye gelmişti.

Yapılan gözaltıların ardından açıklamalarda bulunan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, "Mehmetçik, Suriye'nin Kuzeyine PKK'yı dar etti. Biz de ağababaları ABD'ye Ankara'yı dar ettik, edeceğiz" ifadelerini kullandı.

3- Mehmetçik, Suriye'nin Kuzeyine Pkk'yı dâr etti. Biz de ağa babaları ABD'ye Ankara'yı dar ettik, edeceğiz. pic.twitter.com/45g6Vri9Rn — Yıldırım Gençer (@YldrmGencerTGB) January 8, 2019

​Beştepe önünde PKK'yı korumaya gelen ABD'li Bolton'u protesto ettik! Mehmetçiğimizin katilleriyle işbirliği yapanlar bu topraklarda rahatça gezemeyecekler. Türk Gençliğinin, TGB'nin nefesi enselerinde! pic.twitter.com/eixmTeOr5d

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