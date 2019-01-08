Bolton'u protesto etmek isteyen TGB'liler gözaltına alındı

#SONDAKİKA— TGB (@genclikbirligi) January 8, 2019
Bolton'u protesto etmek isteyen 7 TGB'li gözaltına alındı!
Detaylar gelecek… pic.twitter.com/DQMuUBXweQ
ABD'li heyet, Türkiye'nin Suriye'ye operasyon yapacağını duyurmasının ardından, Suriye'deki durumu görüşmek üzere Türkiye'ye gelmişti.
Yapılan gözaltıların ardından açıklamalarda bulunan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, "Mehmetçik, Suriye'nin Kuzeyine PKK'yı dar etti. Biz de ağababaları ABD'ye Ankara'yı dar ettik, edeceğiz" ifadelerini kullandı.
3- Mehmetçik, Suriye'nin Kuzeyine Pkk'yı dâr etti. Biz de ağa babaları ABD'ye Ankara'yı dar ettik, edeceğiz. pic.twitter.com/45g6Vri9Rn— Yıldırım Gençer (@YldrmGencerTGB) January 8, 2019
Beştepe önünde PKK'yı korumaya gelen ABD'li Bolton'u protesto ettik! Mehmetçiğimizin katilleriyle işbirliği yapanlar bu topraklarda rahatça gezemeyecekler. Türk Gençliğinin, TGB'nin nefesi enselerinde! pic.twitter.com/eixmTeOr5d
— TGB (@genclikbirligi) January 8, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)