İçişleri Bakanlığı, temsil ve tanıtıma 698 bin TL harcamış

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan soru önergesine verilen cevapla, İçişleri Bakanlığı'na ayrılan bütçenin 698 bin TL'sinin temsil ve ağırlama gideri olarak yazıldığı ortaya çıktı.

CHP'li Tanrıkulu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yazılı soru önergesiyle yönelttiği, "2014-2018 yılları arasında temsil, tanıtma ve ağırlama ödeneğinin gider kalemleri nelerdir" sorusunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıtladı.

Soylu yanıtında, "2014-2018 yılları arasında görevli yetkililerce, temsil, tanıtma ve ağırlama faaliyetleri için temsil ve tanıtma gideri kaleminden toplam 698.188,00 TL harcama yapılmış, bu gider kaleminden terörle mücadele konusunda uzman akademisyen, bürokrat, kanaat önderleri ve yabancı ülke temsilcileri ağırlanmıştır" ifadelerine yer verdi.