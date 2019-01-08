Erdoğan'ın görüşmeyi reddettiği Bolton, Ankara'dan ayrıldı

Bloomberg News'un Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs, Twitter hesabından 'Erdoğan'ın Bolton'a randevu vermeyi reddettiğini' duyururken, bunun Trump'ın Suriye'den çekilme planlarının YPG lehine değişiklik göstermesinden kaynaklandığını ileri sürdü. Erdoğan tarafından kabul edilmeyen Bolton, Ankara'dan ayrıldı.

© REUTERS / Leah Millis Bolton: Kürtleri korumaya yönelik anlaşma olmadan Suriye'den çekilmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkan Yardımcısı ve diğer yetkililerle gerçekleştirdiği 2 saati aşkın görüşmenin ardından, Ankara'dan ayrıldı.

YPG MESELESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da herhangi bir bakanla biraraya gelmeyen Bolton, haftasonu İsrail'de Ankara'nın 'terör örgütü' kabul ettiği YPG'yi savunan açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamaları, Ankara'dan yoğun tepki çekmişti.

Bloomberg News'un Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs, Erdoğan'ın Bolton'la görüşmeyi reddettiğini duyururken "ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili şartlardaki değişimden rahatsız olarak Trump'ın danışmanı Bolton'la görüşmeyi reddetti" diye yazdı.

© AA / Murat Kula Kalın'dan Suriye'den çekilmek için şart koşan Bolton'a: Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışı

AP haber ajansı, haftasonunda bilgi aldıkları ABD'li bir yetkilinin Erdoğan ile Bolton'ın Trump'ın Suriye'den çekilme planı kapsamında YPG'nin akıbetiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını söylediğini aktardı.

ABD'Lİ SÖZCÜ: BİZE YOĞUN SEÇİM DÖNEMİNDE ZAMAN AYIRAMADIĞINI SÖYLEDİ

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis, Bolton'ın sadece Kalın'la görüşüp Erdoğan'la biraraya gelemeden Türkiye'den ayrılmasıyla ilgili "Erdoğan Bolton'la buluşmamasına yerel seçim döneminin yoğunluğu ve mecliste yapacağı konuşmayı gerekçe gösterdi" dedi.

© AA / Halil Sağırkaya ABD heyeti Türkiye'de: Kalın-Bolton görüşmesi 2 saat 10 dakika sürdü

Marquis, Twitter'da şu açıklamayı paylaştı:

"Bolton Türk muhatabı Kalın'la görüşmekten memnun oldu. Başkan'ın Kuzeydoğu Suriye'den münasip bir hızla çekilme karraı hakkında verimli bir tartışma yaptılar, diyalog kurulması gereken konuları saptadılar ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri vurguladılar. Suriye'de işbirliği konusunda askerler arası görüş alışverişlerinin devamını dört gözle bekliyoruz."

Statement on Ambassador Bolton’s meeting with his Turkish counterpart Ibrahim Kalin. pic.twitter.com/UJSKrzCsYM — Garrett Marquis (@GMarquis45) 8 Ocak 2019

Jacobs, YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin ABD'nin çekilmesinin ardından Suriye'de anahtar rol oynamasına yönelik Amerikan planlarına Erdoğan'ın çok öfkelendiği ve çok sert eleştiriler getirdiğini belirtti. Bloomberg muhabiri, "Erdoğan Bolton'ı kibar şekilde tersledi. Bolton, Genelkurmay Başkanı Dunford ve Suriye Temsilcisi Jeffrey ile görüştüğü sırada Kalın'ı arayan Erdoğan, aralarına katılamayacağını söyleyip selamlarını gönderdi" aktarımını yaptı.

Erdogan snubbed Bolton. But politely.



Bolton (and Dunford and Syria aide James Jeffrey, an ex US ambassador to Turkey), met with Erdogan’s spokesman, Ibrahim Kalin.



Erdogan called Kalin during mtg to convey he couldn't join them but sends his regards, @margarettalev reports. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 8 Ocak 2019

Bloomberg'in Beyaz Saray Başmuhabiri, CNN'in siyasi analisti Margaret Talev de Twitter'dan "Erdoğan, Bolton'la görüşmeyi reddetti ve meclisteki parti grubu konuşmasını Trump yönetiminin ABD çekildikten sonra YPG'nin anahtar rol oynamasına yönelik planlarını yerden yere vurmak için kullandı" dedi.

BREAKING from me and @turkwonk Onur Ant in Ankara: Turkish President Recep Tayyip Erdogan refused to meet with @AmbJohnBolton and used a speech in parliament to rip Trump admin proposals that a U.S.-backed Kurdish group play a key role in Syria after US w/d. More tk — Margaret Talev (@margarettalev) 8 Ocak 2019

Bolton'ın Türk hükümetinin temsilcileriyle görüşmede ABD'nin Suriye'den çekilme planlarını sunduğunu kaydeden Margaret Talev "Erdoğan toplantıya bizzat katılmaya yanaşmadı, sonra da meclisteki meydan okuyan konuşmasında Bolton ve ABD yönetimini yerden yere vurup Kürtleri tehdit etti" diye ekledi.

Good morning from Ankara: @AmbJohnBolton meets with Turkish govt reps to lay out conditions for US withdrawal from Syria. Erdogan declines to join in person, then rips Bolton and US admin and threatens Kurds in defiant speech to Parliament. — Margaret Talev (@margarettalev) 8 Ocak 2019

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz Erdoğan'dan Deniz Çakır, Yılmaz Özdil ve Rutkay Aziz'e tepki: Bunun adı faşizm

AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Trump'ın danışmanının çok büyük yanlış yaptığını söyledi. Ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Bolton'ın muhatabının Kalın olduğunu dile getiren Erdoğan, Trump'ın danışmanıyla temasların ardından Fırat'ın doğusuna harekatın her an gerçekleşebileceğini ifade etti.

'REFERANS NOKTAMIZ TRUMP'

Erdoğan parti toplantısında şöyle konuştu:

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz Erdoğan: Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır

"Terörist ise gereğini yaparız. John Bolton çok büyük yanlış yapmıştır. Bu noktada asla taviz vermemiz mümkün değil. Suriye'deki terör koridoru içerisinde yer alanlar gerekli olan dersi alacaklardır."

"Trump'ın Suriye konusuna bakış açısı, buradan çekilme konusundaki kararlığı bizim refarans noktamız olmaya devam ediyor."

"Teröristleri öldürmek için ne gerekiyorsa yaparız. Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e de gireriz gereğini de yaparız. Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak en çirkin iftiradır."