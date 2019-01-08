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16:13 08 Ocak 2019
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    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'den ayrıldı.

    Erdoğan'ın görüşmeyi reddettiği Bolton, Ankara'dan ayrıldı

    © AA / Emin Sansar
    Türkiye
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    Bloomberg News'un Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs, Twitter hesabından 'Erdoğan'ın Bolton'a randevu vermeyi reddettiğini' duyururken, bunun Trump'ın Suriye'den çekilme planlarının YPG lehine değişiklik göstermesinden kaynaklandığını ileri sürdü. Erdoğan tarafından kabul edilmeyen Bolton, Ankara'dan ayrıldı.

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © REUTERS / Leah Millis
    Bolton: Kürtleri korumaya yönelik anlaşma olmadan Suriye'den çekilmeyeceğiz
    ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkan Yardımcısı ve diğer yetkililerle gerçekleştirdiği 2 saati aşkın görüşmenin ardından, Ankara'dan ayrıldı.

    YPG MESELESİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da herhangi bir bakanla biraraya gelmeyen Bolton, haftasonu İsrail'de Ankara'nın 'terör örgütü' kabul ettiği YPG'yi savunan açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamaları, Ankara'dan yoğun tepki çekmişti.

    Bloomberg News'un Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs, Erdoğan'ın Bolton'la görüşmeyi reddettiğini duyururken "ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili şartlardaki değişimden rahatsız olarak Trump'ın danışmanı Bolton'la görüşmeyi reddetti" diye yazdı.

    İbrahim Kalın
    © AA / Murat Kula
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    ABD'Lİ GAZETECİLERİN DUYUMLARI, GÖRÜŞME PLANLANDIĞI YÖNÜNDEYDİ

    AP haber ajansı, haftasonunda bilgi aldıkları ABD'li bir yetkilinin Erdoğan ile Bolton'ın Trump'ın Suriye'den çekilme planı kapsamında YPG'nin akıbetiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını söylediğini aktardı.

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    ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis, Bolton'ın sadece Kalın'la görüşüp Erdoğan'la biraraya gelemeden Türkiye'den ayrılmasıyla ilgili "Erdoğan Bolton'la buluşmamasına yerel seçim döneminin yoğunluğu ve mecliste yapacağı konuşmayı gerekçe gösterdi" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın- Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © AA / Halil Sağırkaya
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    'ASKERLER ARASI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNİN DEVAMINA' VURGU

    Marquis, Twitter'da şu açıklamayı paylaştı:

    "Bolton Türk muhatabı Kalın'la görüşmekten memnun oldu. Başkan'ın Kuzeydoğu Suriye'den münasip bir hızla çekilme karraı hakkında verimli bir tartışma yaptılar, diyalog kurulması gereken konuları saptadılar ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri vurguladılar. Suriye'de işbirliği konusunda askerler arası görüş alışverişlerinin devamını dört gözle bekliyoruz."

    Jacobs, YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin ABD'nin çekilmesinin ardından Suriye'de anahtar rol oynamasına yönelik Amerikan planlarına Erdoğan'ın çok öfkelendiği ve çok sert eleştiriler getirdiğini belirtti. Bloomberg muhabiri, "Erdoğan Bolton'ı kibar şekilde tersledi. Bolton, Genelkurmay Başkanı Dunford ve Suriye Temsilcisi Jeffrey ile görüştüğü sırada Kalın'ı arayan Erdoğan, aralarına katılamayacağını söyleyip selamlarını gönderdi" aktarımını yaptı.

    Bloomberg'in Beyaz Saray Başmuhabiri, CNN'in siyasi analisti Margaret Talev de Twitter'dan "Erdoğan, Bolton'la görüşmeyi reddetti ve meclisteki parti grubu konuşmasını Trump yönetiminin ABD çekildikten sonra YPG'nin anahtar rol oynamasına yönelik planlarını yerden yere vurmak için kullandı" dedi. 

    Bolton'ın Türk hükümetinin temsilcileriyle görüşmede ABD'nin Suriye'den çekilme planlarını sunduğunu kaydeden Margaret Talev "Erdoğan toplantıya bizzat katılmaya yanaşmadı, sonra da meclisteki meydan okuyan konuşmasında Bolton ve ABD yönetimini yerden yere vurup Kürtleri tehdit etti" diye ekledi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
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    ERDOĞAN: ÇOK BÜYÜK YANLIŞ YAPTI

    AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Trump'ın danışmanının çok büyük yanlış yaptığını söyledi. Ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Bolton'ın muhatabının Kalın olduğunu dile getiren Erdoğan, Trump'ın danışmanıyla temasların ardından Fırat'ın doğusuna harekatın her an gerçekleşebileceğini ifade etti.

    'REFERANS NOKTAMIZ TRUMP'

    Erdoğan parti toplantısında şöyle konuştu:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Erdoğan: Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır

    "Terörist ise gereğini yaparız. John Bolton çok büyük yanlış yapmıştır. Bu noktada asla taviz vermemiz mümkün değil. Suriye'deki terör koridoru içerisinde yer alanlar gerekli olan dersi alacaklardır."

    "Trump'ın Suriye konusuna bakış açısı, buradan çekilme konusundaki kararlığı bizim refarans noktamız olmaya devam ediyor."

    "Teröristleri öldürmek için ne gerekiyorsa yaparız. Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e de gireriz gereğini de yaparız. Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak en çirkin iftiradır."

    Etiketler:
    ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), YPG, Bloomberg, Garrett Marquis, İbrahim Kalın, Recep Tayyip Erdoğan, John Bolton, Donald Trump, Ankara, Türkiye, ABD
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