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16:13 08 Ocak 2019
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    Tabloların çerçevesini çay ocağında görevli personele boyatan eski müze müdürüne 1996 TL para cezası

    Tabloların çerçevesini çay ocağında görevli personele boyatan eski müze müdürüne 1996 TL para cezası

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, aralarında İbrahim Çallı, Hoca Ali Rıza, Fikret Otyam, Diyarbakırlı Tahsin, Şevket Dağ ve Fausto Zonaro gibi ünlü ressamların bulunduğu 25 adet milyon dolarlık eserin çerçevesini, müzedeki çay ocağında görevli personele boyatan eski Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Ömer Gündoğdu ile ilgili son karar çıktı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gündoğdu'ya 12 Şubat 2014'te DÖSİMM işçisi ve müzenin çay ocağında görevli bulunan Erol Öztürk'e restoratör olmamasına rağmen verdiği talimatlar ile müzede bulunan eserlerde hasar ve değer kaybına neden olduğunu, 25 adet tabloya yapılan hatalı müdahaleler sonucu 7 milyon 239 bin 500 TL kamu zararı meydana getirdiği gerekçesiyle dava açmıştı. Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, bakanlık bu bedelin Gündoğdu'dan tahsilini talep etmişti.

    Bursa!da bulunan Roma dönemine ait mozaik
    © Fotoğraf : DHA
    Roma dönemine ait mozaik, çöp konteyneri altında
    Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre; bilirkişi, çerçevelerini müze çaycısının boyadığı Diyarbakırlı Tahsin'in ‘Sultan Ahmet Çeşmesi', Mahmut Celayir'in ‘Müdahale', Fausto Zonaro'nun ‘Genç Kız Portresi' gibi eserlerde 1.996 lira 20 kuruşluk zarar oluştuğu yolunda rapor verdi.

    6 ESER YER ALDI

    Mahkeme, konuyu bilirkişilere sordu. 10 Mayıs 2015'de hazırlanan ilk bilirkişi kurulu raporunda Gündoğdu'nun Bakanlık Resim ve Heykel Müzeleri Yönetmeliği hükümlerine aykırı davranması sonucu 25 eserden sadece Diyarbakırlı Tahsin'in ‘Sultan Ahmet Çeşmesi', ‘Tophane'de Cumhuriyet Vapuru' eserlerinde yüzde 10, Mahmut Celayir'in ‘Müdahale', Şevket Dağ'ın ‘Valide Han', Bahriyeli İsmail Hakkı'nın ‘Denizde Fırtına' eserlerinde yüzde 5 ve Fausto Zonaro'nun ‘Genç Kız Portresi' adlı eserinde yüzde 10 oranında değer kaybı oluştuğu tespitinde bulunmuştu.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Mahkeme, ilk bilirkişi raporuna itiraz sonrasında yeni bir bilirkişi kuruluna başvurdu. 10 Mayıs 2016'da hazırlanan yeni kurul raporunda ise ilk raporda belirtilen değer kayıpların eserlerin müzeye teslim edilmeden önceki görsellerinde de yer aldığı belirtildi. Resimlerdeki hasarın Gündoğdu ve diğer çalışanlara atfedilen kusurlu davranışa dayanmadığı vurgulandı. Raporda, Gündoğdu'nun restorasyon kurallarına aykırı olarak uzman olmayan müze çalışanına çerçeveleri boyatmasından dolayı kusurlu bulunduğu kaydedilerek, "Buna ilişkin zarar da uzman bir restoratör tarafından bin 996.20 TL'ye restore edilebilecektir" denildi.

    OY BİRLİĞİYLE KARAR

    Bakanlık son olarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi'ne istinaf başvurusuna gitti. Mahkeme, 9 Şubat 2017'de verdiği kararda da Gündoğdu'nun çerçeve dışındaki zararlardan sorumlu tutulamayacağını kaydederek, ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun bulunduğuna hükmetti. Bakanlık, mahkemenin istinaf başvurusunu esastan reddetmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'ne temyiz başvurusunda bulundu. Daire de 4 Haziran 2018'de "verilen kararda bir isabetsizlik görülmediğini" belirterek, oy birliği ile temyiz itirazlarının reddine karar verdi.

    Etiketler:
    boyama, çay ocağı, tablo, resim, para, ceza, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erol Öztürk, Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye
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