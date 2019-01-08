Kılıçdaroğlu: Eren Erdem'e yapılan tam bir kumpas

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski milletvekili Eren Erdem'in şartlı tahliye edilmesinin ardından yeniden tutuklanmasına yönelik karara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem, tam bir kumpas mağduru. Hayatı FETÖ'yle mücadeleyle geçti ama FETÖ ile suçlanıyor" dedi. Kılıçdaroğlu, 81 milyonun kimliğini ve onurunu savunduğunu söyledi.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yarın Türkiye'de ne olacağını kimse bilmiyor. Eğer sanayici önünü göremezse yatırım yapamaz. Olağanüstü zamlar var. Esnaf kardeşim, seni de gözden çıkardılar ama sen yıllar yılı bunlara destek verdin. ‘Türkiye uçacak' diye oy verdin. Doğru, Türkiye uçtu, dereden aşağıya" ifadesini kullandı.

© AFP 2018 / Yasin Akgül Enflasyon rakamları açıklandı: Memurlara yüzde 4 zam verilecek

Emekli maaşlarına gelen enflasyon zammını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Sizi açlığa mahkum eden bu iktidarı oylarınızla cezalandırmazsanız torununuzun yüzüne bakamayacaksınız" dedi. Kılıçdaroğlu, "Hortumcu Piyasa Ekonomisi'nde gelir adaletle bölüşülmez. 16 yılda 186 kez ihale mevzuatını değiştirdiler, kendi adamlarına ihale verdiler" dedi.

Akademisyen Ceren Damar cinayetine de değinen Kılıçdaroğlu, "Gencecik bir akademisyen, Ceren Damar'ın öldürülmesi hepimizi yasa boğdu. Eşinin yaptığı konuşma hepimize örnek olacak nitelikte, ‘iyi insan olun' diyor, iyi insan. Grup Başkanvekillerimiz bir öneri getirecekler, bu bir eğitim cinayetidir" dedi.

'FUTBOLA ZİRAAT BANKASI YETİŞTİ'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Türkiye uçacak diye işçi, emekli, köylü, tüccar kardeşimiz oy verdi. Doğru, Türkiye uçtu. Ama uçurumdan aşağı uçtu.

— Çiftçiyi gözden çıkardılar, futbola Ziraat Bankası yetişti. Ziraat Bankası futbol için kredi veriyor. Çiftçi kardeşim bunu görmüyor musun? Sanayicinin önündeki en temel sorun, yarını görememesi. Bilmemekte de haklı, kimse bilmiyor. Sanayici yarını göremezse yatırım yapamaz. Esnaf kardeşim seni de gözden çıkardılar.

— Emekli kardeşim milyonlarsınız siz, sizi açlığa yoksullağa mahkum eden bu iktidarı oylarınızla cezalandırmazsanız torununuzun yüzüne bakamayacaksınız.

— Emekli kardeşim, yüzde yüzlerle zam yapılan ürünlere rağmen maaşınıza yüzde on zam alıyorsunuz. Sizi açlığa mahkum ediyorlar. Milli gelir artışından bile size pay vermemeyi tercih ettiler.

'ERDEM'İN HAYATI FETÖ'YLE MÜCDAELEYLE GEÇTİ'

© Fotoğraf : Arşiv Gündüz tahliye edilen Eren Erdem hakkında akşam yakalama kararı çıkarıldı

- Parti Meclisi Üyemiz Eren Erdem, tam bir kumpas mağduru. Hayatı FETÖ'yle mücadeleyle geçti. Ama FETÖ ile suçlanıyor. Gizli tanık kumpası kurdular. Tahliye kararı verildi. Ama karar uygulanmadı. Üstüne tutuklama kararı verildi. Böyle bir şey yok.

— Bülent Şık; gıda mühendisi, akademisyen. Kanser yapan yiyecekleri açıkladı diye devlet sırrını açıklamaktan yargılanıyor. Allah akıl fikir versin.

— Gencecik bir akademisyen, Ceren Damar'ın öldürülmesi hepimizi yasa boğdu. Eşinin yaptığı konuşma hepimize örnek olacak nitelikte, ‘iyi insan olun' diyor, iyi insan. Grup Başkanvekillerimiz bir öneri getirecekler, bu bir eğitim cinayetidir.

'NE OLDU DA TÜRKİYE BU HALE GELDİ?'



— TOKİ işçileri aylardır aylık alamıyorlar. Bugün meclis önüne geldiler. Devletin şiddetiyle karşılaştılar. Bu dikta rejimlerinde olur, demokrasilerde değil.

© AFP 2018 / Ozan Köse Memur ve emekli için zam oranları belli oldu

- Asgari ücreti 2020 lira yaptılar. Yetmez bu para. Asgari ücretin altında maaş alan 1 milyon 700 bin kişi var. Milyonlarca işsiz var. Onların da hakkını savunacağız.

— Hiç çiftçiyi kurtaran bir Ziraat Bankası duydunuz mu? Traktörün hacizli, banka borçların 100 milyarları aştı. Çiftçi kardeşim, hâlâ uyanmayacak mısın?

— Ne oldu da Türkiye bu hâle geldi? Koalisyon olsa deriz ki koalisyon üyesi kazık attı. Tek başına 2002'den bu yana iktidarlar. İstediği her şeyi istediği anda yaptı mı? Yaptı. İstediği Başbakan'ı görevden alıp istediği kişiyi Başbakan yaptılar mı? Evet.

— Hortumcu Piyasa Ekonomisi'nde gelir adaletle bölüşülmez. Birilerine verilir. Sadece bizde değil batan tüm ülkelerde bu düzen vardır. 16 yılda 186 kez ihale mevzuatını değiştirdiler, kendi adamlarına ihale verdiler.

'BİZE 'İKİ KOYUN GÜDEMEZ' DİYENLER, VATANDAŞI KOYUNA BENZETİYOR'

— Hortumcu Piyasa Ekonomisi'nin ikinci unsuru planlama olmamasıdır. Planlama yapmazsanız istediğinizi yaparsınız. Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapattı bunlar. 10 yıllık kalkınma planı yok ülkenin. Vatandaşın verdiği vergilerin önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda nereye harcanacağını planlamadılar. Kaynakların nerelere harcanacağını nasıl bileceğiz?

© AA / Asgari ücretli yılın 128 günü vergiler için çalışacak

- Hortumcu piyasa ekonomilerinde kararı iktidar değil, iktidara yakın müteahhitler verir. Planlamanın görevini müteahhitler üstlenir. Böylece ülke çıkmaza girer.

— Demokrasi hesap sorulan bir sistemdir. Hortumcu piyasa ekonomisinin özelliği hesap vermemektir. Bunlar vatandaşı koyun olarak görüyor. Bize iki koyun güdemez diyenler, vatandaşı koyuna benzetiyorlar. Hortumcu piyasayı oluşturanlar demokrasiyi askıya alırlar. Bugün Türkiye'nin yaşadığı gerçeklerden birisi de budur. Korkudan kimse ağzını açamıyor.

— Bugün Türkiye ekonomik bağımsızlığını yitirmişse bu hortumcu piyasa ekonomisi yüzündendir. Vergiyi tabana yayacağız diyorlar. Vergiyi zaten vatandaş veriyor. Sen geliri tabana yayacaksın.

— Ben 81 milyonun kişiliğini, kimliğini, onurunu savunuyorum.

'OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ TAM BİR DELİ DUMDUL DÜZENİ'

- Osmangazi Köprüsü, tam bir Deli Dumrul düzeni. Hani vatandaşın cebinden bir kuruş çıkmıyordu?

— Kütahya Zafer Havaalanı'ndan 124 bin kişi uçuyor. 2milyon 395 bin kişi üzerinden bu 5'li çeteye garanti veriliyor. Garanti ettiğin 205 milyon avroyu sen mi ödeyeceksin kibir abidesi?

— Yerli ve milliyiz diyorlar. Siz ne yerli ne milli, egemen güçlerin oyuncağı gayrimillisiniz.

— Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörlerini bilmek lazım. Birincisi, sarayda oturan kibir abidesi. İkincisi, sarayın beslemeleri. Üçüncüsü de hazinenin başındaki damat.