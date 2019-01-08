Yarkadaş: Eren Erdem’in babası işten çıkarıldı

Eren Erdem hakkında verilen bu karara cezaevi önünde bekleyen ailesi isyan etti. Eren Erdem'in babası Hasan Erdem, "O talimatları veren kişiye sesleniyorum. Kulağına küpe olsun, ne ben ne benim oğlum senden korkmuyoruz. Diz çöktüremeyeceksin" diye konuştu.
İşten çıkarma haberini gazeteci Barış Yarkadaş Twitter hesabından duyurdu. Yarkadaş, "Korku ve baskı vicdansızlığa yol açıyor. Baskı düzeni insanlığı çürütüyor! Eren Erdem'in babası Hasan Abi dün gece yaşanan skandal sonrası 'Boyun eğmeyeceğiz' dediği için az önce işinden çıkarıldı. İşyeri sahibi "Artık birlikte çalışamayız" demiş. İşte boyun eğmemenin bedeli!" yazdı.
Korku ve baskı vicdansızlığa yol açıyor. Baskı düzeni insanlığı çürütüyor! @erenerdemnet 'in babası Hasan Abi dün gece yaşanan skandal sonrası 'Boyun eğmeyeceğiz' dediği için az önce işinden çıkarıldı. İşyeri sahibi "Artık birlikte çalışamayız" demiş. İşte boyun eğmemenin bedeli! https://t.co/uxVV61RJ0c— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 8, 2019
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