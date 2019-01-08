Yarkadaş: Eren Erdem’in babası işten çıkarıldı

© Fotoğraf : Arşiv Gündüz tahliye edilen Eren Erdem hakkında akşam yakalama kararı çıkarıldı

Dün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem'in tahliyesine kaçma şüphesi gerekçesiyle itiraz etti. İtirazı kabul eden üst mahkeme aynı gerekçeyle Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkardı.

Eren Erdem hakkında verilen bu karara cezaevi önünde bekleyen ailesi isyan etti. Eren Erdem'in babası Hasan Erdem, "O talimatları veren kişiye sesleniyorum. Kulağına küpe olsun, ne ben ne benim oğlum senden korkmuyoruz. Diz çöktüremeyeceksin" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Baba Hasan Erdem'in işten çıkarıldığı öğrenildi.

İşten çıkarma haberini gazeteci Barış Yarkadaş Twitter hesabından duyurdu. Yarkadaş, "Korku ve baskı vicdansızlığa yol açıyor. Baskı düzeni insanlığı çürütüyor! Eren Erdem'in babası Hasan Abi dün gece yaşanan skandal sonrası 'Boyun eğmeyeceğiz' dediği için az önce işinden çıkarıldı. İşyeri sahibi "Artık birlikte çalışamayız" demiş. İşte boyun eğmemenin bedeli!" yazdı.