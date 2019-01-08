Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde istinat duvarı çöktü, hastalar tahliye edildi

İstanbul'un Eyüp ilçesindeki Eyüpsultan Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken, çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildi.

İstanbul #Eyüpsultan devlet hastanesi istimlak duvarı çöktü. İnşallah yaralı ölü yoktur. Çok sayıda afad itfaiye polis ve ambulans var:(pic.twitter.com/MpLHWrsGqt — S A M E T (@samet_erik_) 8 января 2019 г.

​Hastalar ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. Hastanenin arkasında bulunan 3 bina ise boşaltıldı.