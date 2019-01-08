CHP'li Eren Erdem yeniden tutuklandı

Yargılandığı davada tahliyesine hükmedilmesinin ardından yakalama kararı çıkarılan eski CHP'li Eren Erdem bir kez daha tutuklandı.

© Fotoğraf : Arşiv Gündüz tahliye edilen Eren Erdem hakkında akşam yakalama kararı çıkarıldı

Karşı gazetesinin yayın yönetmenliğini yapan Erdem, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dün adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ancak savcılığın itirazı üzerine bir üst mahkeme, Erdem cezaevinden salıverilmeden yakalama kararı çıkarmıştı.

CHP'li vekil, bugün bir kez daha mahkemeye çıkarıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Erdem'i ve avukatını dinledikten sonra CHP'li vekilin tutuklanmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 1 Mart'ta.