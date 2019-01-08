Kaymakcı: Bütçeyi doğrudan yönetimle AB delegasyonu yürütüyor, pek sıcak bakmıyoruz

Programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu'nun yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ve program kapsamında hibe almaya hak kazanan çok sayıda STK temsilcisi katıldı.
Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, Sivil Toplum Destek Programı kapsamında yürütülen proje bağlamında, her bir programa yaklaşık 500 STK ve projenin katıldığını belirterek, projeleri kabul edilen STK'ları tebrik etti.
Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının, STK'ların çalışmalarına her zaman önem verdiğini kaydeden Kaymakcı, Sivil Toplum ve İletişim Başkanlığının, AB Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.
Sivil toplumun, diğer ülkelerdeki muhataplarıyla iş birliği ve tanışıklığını artırmak amacıyla farklı programlar adı altında, 2002-2016 döneminde yaklaşık 105 milyon euro tutarında yatırım yapıldığını anlatan Kaymakcı, 2014-2020 döneminde de yaklaşık 200 milyon euro'luk bir bütçenin söz konusu olduğunu belirtti.
Kaymakcı, şu ifadeleri kullandı:
‘STK'LARIN ÇALIŞMA ORTAMINI DAHA İYİ HALE GETİRMEK İSTİYORUZ'
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger de sivil toplum konusunun Birlik için önemine işaret ederek, günlük hayatta ve kentlerde karşılaşılan sorunların ele alınmasında STK'ların çok iyi pozisyon aldığına işaret etti.
STK'ları, sadece insan hakları ve siyasi konular üzerine çalışan örgütler olarak algılamadıklarının altını çizen Berger, STK'ların hayvan hakları, çevre ve şehir planlama gibi farklı alanlarda faaliyet gösterdiğini ve günlük hayatın her alanıyla temas eden örgütler olduğunu dile getirdi.
Berger, STK'ların etkinliğinin artırılması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.
Kamu sektörü ve STK'lar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret eden Berger, STK'ların özerkliğinin, temsil gücü ve hesap verilebilirliğinin artırılması yönünde de faaliyetlerde bulunduklarının altını çizdi.
‘2014-2020'DE STK'LARA YÖNELİK 190 MİLYON EURO'LUK BİR BÜTÇEYE SAHİP OLACAĞIZ VE BU PARANIN HARCANMASINI SAĞLAYACAĞIZ'
Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Uslu da sivil toplumun geliştirilmesinin IPA'nın en önemli önceliklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de bu öncelik doğrultusunda sivil toplumun geliştirilmesini hedefleyen birçok programın uygulandığını ve projenin yürütüldüğünü belirtti.
Uslu, bu kapsamda, IPA'nın 2007-2013 yıllarını kapsayan 1. döneminde STK'lara çeşitli programlar altında yaklaşık 75 milyon euro tutarında fon tahsis edildiğini kaydetti.
KATILIMCILARDAN TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİK SÜRECİNE DESTEK
Konuşmaların ardından, açılış törenine katılan 200'den fazla davetliye, cep telefonu üzerinden Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin soruların yer aldığı anket yapıldı.
Katılımcıların yüzde 91'i, "Türkiye'nin AB üyeliğinin, Türkiye'ye yararlı olacağına inanıyor musunuz ve Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekliyor musunuz?" sorusuna "Evet" yanıtı verirken, yüzde 9'u "Hayır" şıkkını tercih etti.
AB üyeliğinin Türkiye'ye en fazla yarar sağlayacağı üç alanın sorulması üzerine katılımcıların büyük çoğunluğu, demokrasi ve insan hakları, daha nitelikli yaşam standartları, vize serbestisi/serbest dolaşım yanıtını verdi.
Katılımcıların, "Üyelik koşullarını yerine getirmiş ve olumlu algıya sahip bir Türkiye'yi AB'nin üyeliğe kabul edeceğine inanıyor musunuz?" sorusunu yüzde 54'ü "Evet", yüzde 46'sı "Hayır" olarak yanıtladı.
Öte yandan AB'nin Türkiye'yi üye yapma konusunda en fazla endişe duyduğu konulara ilişkin, katılımcılar, Türkiye'nin nüfusunun büyük çoğunluğunun Müslüman olması, Türkler hakkında tarihten gelen ön yargı ve korkular ile Türkiye'nin demokratik standartları yanıtlarını verdi.
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