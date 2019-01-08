Eski Balyoz davası savcısına FETÖ'den 15 yıla kadar hapis talebi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen 'Balyoz Planı' davası savcılarından Hüseyin Kaplan'ın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kaplan'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında duruşma savcısı mütalaasını sundu.

Hüseyin Kaplan 2014'teki Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimi öncesi ‘FETÖ'nün kendi adaylarının alacağı oyu hesaplama ve bu kişilere oy verilmesini sağlama amacıyla ByLock kullanmakla suçlandı.

Mütalaada eski savcıya 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Kaplan için hükümeti ve Meclis'in ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından beraat talep edildi.

Mütalaanın ardından söz alan sanık Kaplan, savcılığın mütalaasına karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti. Mahkeme heyeti, Kaplan'ı ByLock kullanıcısı olması, kuvvetli suç şüphesi ile kaçacağı yönünde somut bulguların bulunması nedeniyle tahliye etmedi.

Duruşma, sanığın esas hakkındaki savunmasını yapması için ertelendi. Hüseyin Kaplan, 21 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.