Eski Balyoz davası savcısına FETÖ'den 15 yıla kadar hapis talebi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında duruşma savcısı mütalaasını sundu.
Mütalaada eski savcıya 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Kaplan için hükümeti ve Meclis'in ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından beraat talep edildi.
Mütalaanın ardından söz alan sanık Kaplan, savcılığın mütalaasına karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti. Mahkeme heyeti, Kaplan'ı ByLock kullanıcısı olması, kuvvetli suç şüphesi ile kaçacağı yönünde somut bulguların bulunması nedeniyle tahliye etmedi.
Duruşma, sanığın esas hakkındaki savunmasını yapması için ertelendi. Hüseyin Kaplan, 21 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.
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