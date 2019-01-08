Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Suriye Kürtleri ile ABD destekli terörist grubu aynı şeymiş gibi göstermek, Kürt halkına ve zekamıza hakarettir

Altun, Bolton liderliğindeki ABD heyetinin ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kendisinin ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tecrübe etme imkanı bulduğunu umuyorum. Türkiye'nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Bizim terörle mücadelemizin 'nasıl'ı değil, sadece 'ne zaman'ı olur. Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir"

Turkey's national security is non-negotiable. Our fight against terrorism isn't a question of "if" but "when."



Acting like Syrian Kurds and members of a US-designated terrorist group are one and the same is an insult to the Kurdish people and our intelligence. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 8 Ocak 2019

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