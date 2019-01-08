AK Parti Sözcüsü Çelik: 31 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız çok önemli bir manifesto açıklayacak

Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Partisinin yerel seçim çalışmalarıyla ilgili konuşan Çelik, "Manifestoyu 31 Ocak perşembe günü kapalı spor salonunda yapacağız. Cumhurbaşkanımız o gün çok önemli bir manifesto açıklayacak" dedi.

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Ömer Çelik'in açıklamasından öne çıkan noktalar şu şekilde:

— Miting tarihleriyle ilgili Genel Başkanımız sahaya inmiş durumda. Bu hafta sonu da bazı illere gidecek ve adayları açıklayacak.

— Manifestoyu 31 Ocak Perşembe günü kapalı spor salonunda yapacağız. Cumhurbaşkanımız o gün çok önemli bir manifesto açıklayacak.

— MHP ile ortak miting konusuna pozitif bakıyoruz ancak takdir genel başkanlarda.

— TÜİK'in yaptığı işlerde, kullandığı metodlarda uluslararası standartlardan bir sapma ya da bir gerileme yoktur. Tam tersine yüksek standartta iş yapmaktadır.

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- (Enflasyon rakamları) AK Parti'nin 16 yıllık ortalamasına baktığınızda 9,54'tür. Yani tek rakamdır, 10'un altındadır. Önceki 14 yılın ortalaması ise yaklaşık 70,3 civarındadır."

— CHP liderinin verdiği rakamlar doğru değil

"(Kulüplerin borçlarının yapılandırılması) Bir borç silme yoktur, iki yapılandırma vardır. Bu futbol hayatımıza olumlu büyük bir katkı sağlayacaktır. Çiftçinin hayatına da bir eksiklik ya da olumsuz bir söz konusu değildir."

— Müttefik deyince ABD'nin aklına ilk olarak Türkiye'nin gelmesi gerekir. Ama 'DEAŞ'tan müttefikimiz' diye bahsetmeleri büyük bir kırılmadır.

— Kürtlerin zor günlerde hamisi Türkiye'dir. Şunu unutmamak gerekir ki hiç kimse ama hiç kimse Kürt kardeşlerimize sahip çıkma konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne ders veremez. Kürtlerin en büyük dostu hatta tek dostu Türkiye Cumhuriyeti'dir.

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- Terör örgütleri arasında hiyerarşi olmamalı. Terör örgütleri arasında bir ayrım yapmasınlar.

— Türkiye'nin güvenlik meseleleri herhangi şekilde zamana oynamaya, süreci uzatmaya, pazarlığa tabi değildir. Bir gece ansızın oraya gidebiliriz

— (İmamoğlu'nun randevu talebi) Cumhurbaşkanımız muhtemelen hafta içi CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

— (Fazıl Say'ın konser daveti) Cumhurbaşkanımız konsere katılmak istiyor ama program yoğunluğu el vermiyor. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.