37 ilde eğitime kar engeli

© AA / Doğukan Keskinkılıç Meteoroloji yanıtladı: Kar yağışı ne kadar sürecek?

Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü 37 ilde eğitime ara verildi.

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullara 9 Ocak Çarşamba günü için ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Muş'ta yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına, tipi ve çığ beklentisi nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitim yapılamayacağı bildirildi.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle il merkezi ile ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak.

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verildi.

Düzce'de de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Karaman'ın merkez, Ermenek, Sarıveliler, Başyayla, Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerindeki okullarda eğitim verilmeyecek.

Bingöl'de de yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Öğrencilerin mağdur olmaması için tüm tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ile öğretim kurumları 09 Ocak 2019 Çarşamba tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün a ara verildi.

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda bugün eğitime ara verildi.

Isparta'da kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde aşırı soğuk ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün a ara verildiği bildirildi.

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

Konya merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı kaynaklı olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Denizli'nin Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi.

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Kırşehir merkez ve ilçelerinde, tipi ve buzlanma tehlikesinin devam etmesi nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Ağrı'da il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarda kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Ordu ve Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kocaeli'de buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı il genelinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile 4 ilçede okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Denizli'nin Acıpayam, Babadağ, Bozkurt, Çameli, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Gümüşhane'de kent genelinde ve Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, Çanakçı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm okullar 9 Ocak Çarşamba tatil edildi.

Merkez ilçe, Alucra, Yağlıdere, Güce, Espiye ilçeleri ile Bulancak ilçesi Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç köy okullarında eğitime ara verilirken, taşımalı sistemde yer alan öğrenciler bugün izinli sayılacak.

Keşap ilçesinde ise Çamlıca Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda eğitime bugün ara verildi.

Çorum'da kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar bugün tatil edildi.