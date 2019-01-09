'Köprüler zam görmeye devam edecek'

Çiğdem Toker, "Köprüler yaptırdım" başlığıyla yayımlanan yazısında köprülerdeki geçiş ücreti zamlarını değerlendirdi.

"Bu vesileyle, hafta başında yer verdiğimiz Osmangazi Köprüsü'nün borç üstlenim ve gelir garantilerine ek yapalım. O tutarlar sözleşmenin imzalandığı başlangıç yılına ilişkin" diyen Toker, devamında "Yani otomobil başına 35 dolar artı KDV olarak belirlenmiş geçiş ücretine, her yıl ABD enflasyonu oranında artış yansıtıldığında tarife rakamları, yıldan yıla kümülatif olarak büyüyor" ifadesini kullandı.

"Zaten halkın neden bu kadar yüksek zam yapıldığına dair tepkisi buradan doğuyor. İktidar Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. arasındaki yap-işlet-devret (YİD) uygulama sözleşmesine bu yönde hüküm konulduğunu uzun süre gizledi" diyen Toker, şöyle devam etti:

- Partili medyanın görevi de bu gerçekleri ortaya çıkarmak değil örtmek olduğu için, şimdi bu zamlar ansızın ortaya çıkan kötü sürprizler gibi görünüyor. Oysa daha işin çok başındayız. Siz emekli olacaksınız, çocuklar büyüyecek, köprüler de zam görmeye devam edecek. Neden mi? Çünkü bu yıl bitirilmesi beklenen ve Osmangazi Köprüsü'nü de içine alan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu projesinde “süre” 22 yıl 4 ay. KGM ile Otoyol Yatırım A.Ş. sözleşmesine göre 7 yılı yapım süresi olmak üzere 22 yıl 4 aylık toplam süre öngörülmüştü. Yapım süresinin toplam süreden düşülmesiyle çıkan süre de Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin (Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay Ortak Girişimi) işletme süresi. Bu da işletme süresi boyunca, yol ve köprü geçişlerinin ABD enflasyonuna göre zam görmesi, bu da devletin altına girdiği garanti yükünün artması anlamına geliyor. Yazıyı tamamlarken, bir defada gerçekleştirilen en yüksek tutarlı YİD projesi olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun dört ayrı kesimden oluştuğunu ve (43 km, 33 km, 132 km, 176 km ve her bir kesim için ayrı ayrı garanti tutarları belirlendiğini anımsatalım. Yapacakları tasarrufu da araç sahipleri hesaplar nasılsa