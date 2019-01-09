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07:48 09 Ocak 2019
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    İstanbul'da şiddetli sağanak - fırtına - yağmur

    Meteoroloji uyardı: Kar gidiyor, sağanak ve fırtına geliyor

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Türkiye
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    Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kar ve soğuk hava etkisi altındaki Türkiye, bu akşamdan itibaren ılık ve sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıkların 2 ila 6 derece arasında artması beklenirken, kuvvetli rüzgar ve sel baskınına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; doğu kesimlerdeki genellikle kar, Doğu Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Kar yağışlarının Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor.

    Kar yağışı
    © AA / Sedat Kara
    37 ilde eğitime kar engeli
    Akşam saatlerinden itibaren ülkemizin, batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz'den gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

    Hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 3 ila 6 derece artacağı, İç Anadolu'nun doğusu ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu kesimlerdeki kar yağışlarının Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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    © Fotoğraf : Youtube
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    FIRTINA UYARISI: Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    İllere göre hava durumu şöyle:

    İSTANBUL °C, 8°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

    ANKARA °C, —2°C: Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

    İZMİR °C, 9°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ANTALYA °C, 11°C: Parçalı az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    BOLU °C, —2°C: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

    ARTVİN °C, 2°C: Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    ERZURUM °C, —2°C: Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 4°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

     

    Etiketler:
    kar, fırtına, sağanak, Meteoroloji, Diyarbakır, İzmir, Ankara, İstanbul, Türkiye
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