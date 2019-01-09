Çiğ köfte paketlerinden 343 tabanca fişeği, 50 av fişeği dip kapsülü ve 1 kilo saçma çıktı

Otobüste bomba arama köpeği 'Badem' ile arama yapan ekipler, çiğ köfte paketlerine gizlenmiş 343 tabanca fişeği, 50 av fişeği dip kapsülü ve 1 kilogram av tüfeği saçması ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da jandarma ekipleri çiğ köfte paketlerine gizlenmiş çok sayıda mermi, fişek ve saçma ele geçirdi.
Otobüste bomba arama köpeği 'Badem' ile arama yapan ekipler, çiğ köfte paketlerine gizlenmiş 343 tabanca fişeği, 50 av fişeği dip kapsülü ve 1 kilogram av tüfeği saçması ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)