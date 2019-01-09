Çiğ köfte paketlerinden 343 tabanca fişeği, 50 av fişeği dip kapsülü ve 1 kilo saçma çıktı

Adıyaman'da jandarma ekipleri çiğ köfte paketlerine gizlenmiş çok sayıda mermi, fişek ve saçma ele geçirdi.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesi otogarında plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste bomba arama köpeği 'Badem' ile arama yapan ekipler, çiğ köfte paketlerine gizlenmiş 343 tabanca fişeği, 50 av fişeği dip kapsülü ve 1 kilogram av tüfeği saçması ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.