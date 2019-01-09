'ABD heyetinin en çok merak ettiği konu Erdoğan-Putin görüşmesiydi, dönüp dolaşıp bunu sordular'

© AA / Halil Sağırkaya Kalın: Bolton'a 2 kırmızı dosya verdim

Muharrem Sarıkaya, dün ABD'li ve Türk heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucu bir arpa boyu yol alınamadığını söyledi.

"ABD heyetinin en çok merak ettiği konu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bu ay sonunda yapılması planlanan görüşme olmuş. ABD heyeti bu görüşmede ortaya çıkan planlamadan haberdar olmak istediklerini vurgularken, birkaç kez meseleyi dönüp bu konuya olan meraklarını sergilemiş" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

- Yapılan görüşmeden ne çıktı derseniz… Aslında bir arpa boyu yol alındığını söyleyebilmek, söylemek olası değil… Neden de ABD’nin arkasında durup büyüttüğü YPG konusundaki hassasiyeti ve “Türkler, bir zamanlar Kuzey Iraklı Kürtler ve Barzani için de farklı konuşuyordu, sonradan işbirliği yapabildiler” bakışıyla hareket etmesi… Bıraktıkları etki kendi aralarında da çekilme konusunda kafalarının karışık olduğu ve bunun daha uzun bir zaman alacağı… Türkiye’nin içeri girmesine kesin olarak karşı çıkmakla birlikte, Ankara’yı kendinden tamamen koparıp Rusya ile sahada daha geniş bir işbirliğine sevk edecek kadar uzaklaşmak da istemiyor. Bunun için dönüp dolaşıp Erdoğan-Putin görüşmesinin ana konularını merak ediyor… Ancak merakı bununla da bitmiyor… Belli ki Washington-Moskova hattında Suriye konusunda varılan uzlaşıyı devam ettirmek istiyor; bunun Türkiye’nin yeni bir pozisyon almasıyla bozulacağından endişe duyuyor… Ankara'nın PYD konusundaki kararlılığını gördüğü için de oyununu buna göre yeniden planlaması gerektiğini anlamış görünüyor. Suriye satrancı daha stratejik hamlelerin yapılacağı bir oyuna dönüşüyor…