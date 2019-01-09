İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.01.2019 Kadıköy — Yenikapı — Bursa 07.50 — 09.50 ve Bandırma — Yenikapı — Bostancı 07.45 olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım Meteoroloji uyardı: Kar gidiyor, sağanak ve fırtına geliyor

Bursa Deniz Otobüsleri'nin de (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

VAPUR SEFERLERİNDE AKSAMA

Öte yandan Şehir Hatları vapurlarının Kadıköy — Sarıyer, Üsküdar — Ortaköy ve Karaköy — Bostancı seferleri de olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.