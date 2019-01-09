İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.01.2019 Kadıköy — Yenikapı — Bursa 07.50 — 09.50 ve Bandırma — Yenikapı — Bostancı 07.45 olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.
Ayrıca, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
VAPUR SEFERLERİNDE AKSAMA
Öte yandan Şehir Hatları vapurlarının Kadıköy — Sarıyer, Üsküdar — Ortaköy ve Karaköy — Bostancı seferleri de olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
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