Yusuf Güney: Esas ben darp edilen benim, kadın düşmanı değilim

Şarkıcı Yusuf Güney'in, internetten tanıştığı Deniz Ç. ile Bebek'te bir mekan çıkışı bindikleri takside 'fazla gelen hesap nedeniyle' tartıştığı ve sonrasında Deniz Ç.'yi darp ettiği iddia edilmişti. "Esas ben darp edildim" diyen Güney, yaşadığı olayı Sabah'tan İlker Gezici'ye şöyle anlattı:

- Gece dışarı çıktık. Yurt dışından geldiği için isteği üzerine onu güzel bir yere götürdüm. Kendisi alkol aldı, ben alkol kullanmıyorum. Alkolün etkisiyle hoş karşılanmayacak şeyler yaptı. 'Hadi kalkalım' dedim. O sırada hesapla ilgili bir tartışma çıktı. Komik ve saçma bir şey, üzerinde bile durmadım. Sonra bir anda takside hiç beklemediğim tarz ve üslupla, argo konuşmaya başladı. 'Taksideyiz, yapma böyle' diye uyardım. Çıldırdı, sataşmaya başladı. Kendisini zaptedemedim. Benim ellerim, kollarım, boynum, ayaklarım mosmor oldu.

— Taksiyi kenara çektirdim. Arabadan indim. Bu kez de üzerime yürümeye, bana saldırmaya başladı. Sonra ben onu darp etmişim ayağına getirip polis çağırdı ve benden şikayetçi olacağını söyledi. Asıl darp edilen benim, sonrasında zaten hastaneye gidip darp raporu aldım. Raporda boynumdaki, yüzümdeki tırnak izleri, çizikler görünüyor. Onda ise hiçbir şey yok. Buna rağmen şikayetçi oldu benden. Ancak, daha sonra şikayetini geri aldı. Soruşturmaya gerek kalmadan kapandı dosya diye düşünüyordum. İş ne hallere geldi.

'KADIN DÜŞMANI DEĞİLİM'

- Ortada büyük bir yanlışın olduğunu söyleyen Yusuf Güney, sözlerine şöyle devam etti: "Kadın düşmanı, şiddet yanlısı biri gibi lanse edildim. Ahmet Kural'la birlikte fotoğraflarım paylaşılıyor. Vatanını, milletini, polisini, askerini, kadını, hayvanı seven biriyim. Böyle bir şey hayatta yapmam.