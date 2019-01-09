Sıla-Kural davasına Aile Bakanlığı da dahil oldu

Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural davasına müdahil olarak katılma talebiyle mahkemeye başvurdu.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla Gençoğlu'nun mağdur, Ahmet Kural'ın sanık olduğu davaya müdahil olarak katılma talebiyle mahkemeye başvurdu.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Bakanlık avukatları davanın görüleceği 60 Asliye Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, "Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet eylemleri nedeniyle açılan kamu davalarına devlet adına mağdur veya müşteki olanların yanında davaya katılmak Bakanlığımızın görev, yetki ve sorumluluk alanındadır" ifadesine yer verdi.

Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Sıla'yı darpla suçlanan Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmiş, ilk duruşmanın 7 Mart'ta görüleceği belirtilmişti.