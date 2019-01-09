Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda değerlendirmelerde bulundu:

— ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. (Suriye'den) Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda ABD’nin Suriye’den cekilme kararını değerlendirdi: Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor pic.twitter.com/yCA72BRj3o — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) 9 Ocak 2019

— Bugüne kadar İdlib mutabakatının uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz. İdlib mutabakatı siyasi çözüm için önemli. Sahada zorluklar var ama üstesinde geliyoruz. İran da aktörlerden biri, onlarla da görüşüyoruz.

— Zirve hazırlıklarını sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya ziyareti olacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda değerlenoirme yapıyor: Bugüne kadar İdlib mutabakatının uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz pic.twitter.com/5sjRw9TDty — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) 9 Ocak 2019

Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı herkes gördü. YPG ve PKK'nın Suriye'de güçlenerek ülkemize tehdit oluşturmasını önlemek için, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fırat'ın doğusunda da adımlarımızı atmaktan çekinmeyeceğiz.

— Kıbrıs sürecinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı müzakere başlaması mümkün görünmüyor.

— Yemen sorununun çözülmesi bu sene önceliklerimizden olacak.