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11:37 09 Ocak 2019
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    Emre Yılmaz

    Darp edilen Çankaya Üniversitesi araştırma görevlisi: Üniversite yönetimi şiddet ve tehdit vakalarını görmezden geldi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar'ın çalıştığı Çankaya Üniversitesi'nden tehditler nedeniyle ayrılan araştırma görevlisi Ekin Barış Şah'ın ardından bir akademisyenin daha öğrenciler tarafından darp edildiği ortaya çıktı. 2 öğrenci tarafından darp edilen Emre Yılmaz, üniversite yönetiminin tehdit ve şiddeti görmezden geldiğini söyledi.

    Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi 27 yaşındaki Ceren Damar Şenel'in sınavda kopya çektiğini tespit ettiği Hasan İsmail Hikmet adlı öğrenci tarafından 2 Ocak'ta öldürülmesinin ardından üniversitede güvenlik zaafı olup olmadığı tartışmaları sürüyor. Üniversitede öğrenciler tarafından zaman zaman tehdit edilen, hatta darp edildiği doktor raporlarınca tespit edilen araştırma görevlileri var.

    Ceren Damar
    © Fotoğraf : DHA
    Ceren Damar'ın öldürüldüğü üniversiteden tehditler nedeniyle ayrılan araştırma görevlisi: Kendilerine 'Çankaya Ülkücüleri' diyen Rektörlük destekli grup herkesi tehdit ediyordu
    BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün haberine göre, 2017 yılında araştırma görevlisiyken 2 öğrenci tarafından darp edilen ve burnu kırılan Emre Yılmaz, üniversite yönetiminin 'tüm uyarılara rağmen' tehdit ve şiddet vakalarını görmezden geldiğini söyledi.

    Yılmaz, 2009'dan 2014'e kadar öğrencisi olduğu Çankaya Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi'nde, sonraki 3 yılda da araştırma görevlisi olarak çalışmış. Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi sonrası BBC Türkçe'yle temasa geçen Yılmaz, aldığı tehditleri üniversite yönetimine ilettiğini ancak hiçbir önlem alınmadığını söyledi.

    Yılmaz, Çankaya Üniversitesi yönetimini 'şiddet ve tehdit içeren davranışlara göz yummakla' suçladı. Yılmaz, Çankaya Üniversitesi'nde okulda sigara içilmesi yasak olan kapalı alanlarda sigara içen bazı öğrencileri uyardığı için sistematik tehditler aldığını anlattı.

    'SİGARA İÇEN ÖĞRENCİLERİ UYARDIM, DAYAK YEDİM'

    Yılmaz'ın, 23 Mart 2017 günü üniversite rektörlüğüne yazdığı dilekçede şu satırlar yer alıyor:

    Hukuk fakültesi öğrencisi, tez hocasını öldürdü
    © AA /
    Hukuk fakültesi öğrencisi, tez hocasını öldürdü
    "22 Mart günü saat 14:30-15:00 arası, her zaman sigara içilen yerlerde, Cafe Messt'in oradaki yangın merdivenlerinde birkaç öğrenciyi uyarmış bulunmaktayım. Üzerimde yürüyüp kaba sözler sarfettiklerinde gereken şekilde yanıt vermiş olsam da beni dışarıya kavga etmeye çağırmışlar, tehdit etmişlerdir. Sağlıklı hayat hakkımı ve öğrencilerin yaşam alanını savunurken eşkiyaca davrananlara karşı kendimi nasıl savunmam beklenilmektedir? Bundan sonra bana zarar vermeye çalışanlara karşı kendimi savunmak zorunda kaldığımda olacaklardan kim sorumlu olacaktır?"

    Yılmaz rektörlüğe ilettiği bu dilekçeden sonuç alamadığını, 26 Nisan 2017 günü tam da dilekçesinde belirttiği alanda sigara içen 2 öğrencinin kendisine saldırdığını anlattı:

    "O gün kapalı alanda 2 öğrencinin sigara içtiğini gördüm ve uyardım, çıkmalarını bekledim. Fakat erkek olan öğrenci saldırdı ve bayağı dayak yedim. 5-10 yumruktan sonra kadın öğrenciyi çağırdı ve 'Bırakayım mı' diye sordu. Kadın öğrenci de saçlarımı çekti, yüzümü ve kollarımı tırmaladı ve 'Hıncımı alamadım, hala titriyorum' dedi. Bunun üzerine erkek öğrenci vurmaya devam etti. Revirdeki ilk muayenem tamamlandıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edilirken kadın öğrenci beni, 'Sen babamın kim olduğunu biliyor musun' diye seslenerek tehdit etti."

    İlk muayeneyi yapan üniversite doktorunun raporuna göre; Emre Yılmaz'ın saç derisinde, kollarında ve yüzünde yaralanmalar tespit edildi. Yılmaz, burnundaki kırık nedeniyle ambulansla hastaneye sevk edildi.

    ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 'ÖNLEM ALINMADIĞI' ELEŞTİRİLERİNİ REDDETTİ

    Çankaya Üniversitesi ise BBC Türkçe'ye yaptığı yazılı açıklamada, Yılmaz'ın üniversiteyle ilgili yaptığı eleştirileri kabul etmedi ve onun 'fiili saldırıda bulunduğunu' belirtti. Üniversite, 'uyarılara karşı önlem alınmadığı' eleştirisini reddetti:

    Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı H.İ.H tutuklandı
    © AA / Emin Sansar
    Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı tutuklandı
    "Emre Yılmaz söz konusu dilekçe ile ilgili olarak görev yaptığı Fakültenin Dekanlığı'na çağrılmış, kendisine tehdit ettiğini belirttiği kişileri tanıyıp tanımadığı, kendilerinin adını, okudukları bölümü veya başka bir bilgisi olup olmadığı sorulmuş, cevaben kişileri tanımadığını bildirmiştir. Sonuç olarak, suç isnat edilen kişilerin belli olmaması nedeniyle Dekanlıkça bu kişiler hakkında bir soruşturma başlatılamamıştır."

    Yılmaz ise üniversitede kapalı alanlarda sigara içme sorununun sadece bu olayla sınırlı kalmadığını, öğrencilerden aldığı tehditlerin eskiye dayandığını söyledi:

    "2010 yılında bir gece evime 'okulun reisi' dedikleri kişi geldi ve kapalı alanda sigara içen öğrencileri uyardığım için, 'Bizim çocukları zor tutuyorum, başına bir iş gelecek' gibi tehditler savurdu. Bir keresinde de yine okulun merdivenlerinde sigara içen bir öğrenciyi uyardım. Birkaç saat sonra arkadaşlarıyla önümü kesip beni dışarı çıkardılar. Bana saldıran iki öğrenciden biri uzaklaştırma aldı."

    ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: EMRE YILMAZ FİİLİ SALDIRIDA BULUNDU

    Çankaya Üniversitesi darp olayına karışan öğrencilerden birine 'bir yarıyıl okuldan uzaklaştırma cezası' verdi. Emre Yılmaz'a 3 Temmuz 2017'de verilen ceza is '3 ay süreyle brüt ücretten 1/4 oranında kesintiye gidilmesi' oldu.

    Ceren Damar
    © Fotoğraf : DHA
    Akademisyen cinayeti sonrası 'Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır' diyen öğrenci hakkında soruşturma
    Yılmaz'a verilen cezanın gerekçeleri arasında, 'Saldırıyı kimin başlattığının tam olarak belirlenememesi' ve 'Öğrencilerin kapalı bir ortamda sigara içiyor olmasının, Yılmaz'ın daha önce yaptığı eylemler ve girişimler dikkate alındığında, şahsında öfke ve şiddetli eylem yaratmış olabileceği' maddeleri yer alıyor.

    Çankaya Üniversitesi BBC Türkçe'ye yaptığı yazılı açıklamada, kavgayı başlatanın Yılmaz olduğunu belirtti:

    "Emre Yılmaz'ın tartıştığı öğrenciye göz yaşartıcı sprey ile saldırmasının ardından vuku bulan kavga sonrasında taraflar birbirlerinden şikayetçi olmuştur. Olay ile ilgili açılan soruşturma sonucunda Emre Yılmaz'a, "Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak" suçundan '3 ay süreyle brüt ücretten 1/4 oranında kesinti' cezası verilmiştir."

    Yılmaz ise öğrencilere karşı biber gazı kullanmasıyla ilgili olarak tutanaklara da geçen ifadesinde, "Saldırgan öğrenciden kaçamadığı anda çantasından çıkardığı biber gazını kullandığını" açıkladı. Tarafların ilk muayenesini yapan üniversite doktoru ise üniversitenin soruşturmasında verdiği resmi ifadede, "Öğrencilerin irritan bir gaz ya da maddeye maruz kaldıklarına dair bir gözlemi olmadığını" kaydetti.

    YILMAZ'A 'SİLAHLI YARALAMA' SUÇUNDAN DAVA

    Darp sonrası taraflar birbirinden karşılıklı şikayetçi oldu ancak savcı sadece darp olayına karışan 2 öğrencinin şikayetini işleme alarak Yılmaz'a 'silahlı yaralama' suçundan dava açtı. Yılmaz, davaya itiraz etti.

    Afyonkarahisar'da lise ikinci sınıf öğrencisi, tartıştığı öğretmenini, gitar kutusu içinde okula getirdiği tabancayla bacaklarından yaraladı.
    © AA / Arif Yavuz
    Tartıştığı öğretmenini gitar çantasında getirdiği tabancayla vurdu
    Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), Yılmaz'a 'silahlı yaralama' suçundan dava açan savcıyla ilgili soruşturma başlattı. Bu gelişme sonrası tarafların tamamının sanık olarak yargılandığı bir davada dosyalar birleştirildi.

    Yılmaz tüm bu süreçte üniversitenin şiddeti kınamaktan uzak bir tutum sergilediğini savunuyor ve olay sonrasında bir yöneticiyle arasında şöyle bir diyalog geçtiğini söyledi:

    "Ben bir grup öğrencinin gerçekten şiddete eğilimli olduğunu yıllarca üniversiteye anlatmaya çalıştım. Ve darp edildikten sonra Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısına, 'En azından bu tarz olayları kınadığınızı söyleyin. Bu saldırının onaylanmadığı bilinsin' dedim. Karşılık olarak, 'Biz neden kendi kötü reklamımızı yapalım?' yanıtını aldım."

    Çankaya Üniversitesi ise Yılmaz ile böyle bir diyalog yaşanmadığını belirtti. Yılmaz, darp edilmesine rağmen üniversiteden ceza almış olmasını kaldıramadığı için akademik kariyerini noktaladığını belirtti.

    'BIÇAK, SİLAH, AKADEMİSYEN DÖVMEK… HEPSİ SERBEST'

    Öte yandan Sol Haber Portalı'ndan Ali Ufuk Arikan'ın da sorularını yanıtlayan Emre Yılmaz, Ceren Damar Şenel'in ölümüne giden sürecin göz göre geldiğini anlattı.

    Ceren Damar
    © Fotoğraf : DHA
    Kalın'dan komşusunun kızı olan araştırma görevlisi Damar için başsağlığı mesajı
    Yılmaz, üniversitede akademisyen tehdit etmenin neredeyse normal bir davranış haline geldiğini, darp etmenin bile sıradanlaşmaya başladığını söyledi. Kendisi de daha önce defalarca öğrenciler tarafından tartaklanan, bir defa da uğradığı saldırı sonucunda burnu kırılan Yılmaz, tüm bu yaşadıklarına, üniversite yönetimine verdiği dilekçe ve raporlara karşın hiçbir somut adım atılmadığını vurguladı. Yılmaz, okula silah ve bıçak sokmanın da sırandalaştığına dikkat çekti.

    Yılmaz, "Ölümlü bir olay bekliyordum diyemem ama bir yerde olacaksa böyle bir olay ve Çankaya Üniversitesi'nde olduysa, nasıl olur da demem, diyemem. Silah getiriyorlar, bıçak getiriyorlar, palaları getiririz diye tehdit ediliyorlar. Yani yaralanmalı olaylar geliyorum diyordu ve yaşanıyordu da" dedi.

    Etiketler:
    Tehdit, Darp, Çankaya Üniversitesi, BBC Türkçe, Emre Yılmaz, Ekin Barış Şah, Hasan İsmail Hikmet, Ceren Damar Şenel, Türkiye
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