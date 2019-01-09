Gülen'e 'mehdi' diyen eski hakim Karagöz için istenen ceza belli oldu

FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen ve Fethullah Gülen "mehdi" diyen eski hakim tutuklu sanık İlhan Karagöz'ün yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Görevde bulunduğu sırada yazdığı bir gerekçeli kararda Fethullah Gülen için "mehdi" ifadesini kullanan eski hakim tutuklu sanık İlhan Karagöz'ün yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık İlhan Karagöz'e Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanılırken, mazeret sunduğu öğrenilen avukatı duruşmaya katılmadı.

SAVCI: FETÖ'NÜN YARGI YAPILANMASI İÇERİSİNDE YER ALDI

Dosyaya giren evrakların okunmasının ardından esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Karagöz'ün FETÖ'nün yargı yapılanması içerisinde yer aldığını belirtti.

Savcılık mütalaasında, sanığın 4 Temmuz 2016'da yazdığı kararı (FETÖ elebaşına mehdi denilen karar), darbe girişiminin altyapısı olarak hazırlamak ve kullanmak suretiyle silahlı terör örgütü üyelerini bir an evvel "amaç suç" için harekete geçirmeye ve azmettirmeye çalıştığı ve yargıyı bir silah gibi kullandığı anlatıldı.

Sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, sanığın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan cezalandırılması istendiği ve bu suçun "geçitli suç" olduğu hatırlatılarak, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından cezalandırılmasına yer olmadığına ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesi talep edildi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından Mahkeme Başkanı, sanığa ''avukatı duruşmada hazır olmadığı için mütalaaya karşı beyanının alınamayacağını'' hatırlatarak, bir talebi olup olmadığını sordu.

KARAGÖZ: BEN SİZİ REDDETMİŞTİM ZATEN, SİZ NE DİYORSUNUZ?

Sanık Karagöz, tepki göstererek, "Ne yaptığınızın farkında mısınız? Ben sizi reddetmiştim zaten, siz ne diyorsunuz? Ben daha savunmamı bitirmedim, mütalaa veriyorsunuz" dedi.

Mahkeme Başkanı, sanığı edep ve usul sınırları içinde konuşması konusunda uyararak, usule ilişkin bir hata olursa itiraz edebileceğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Karagöz'ün atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı gözetilerek tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.