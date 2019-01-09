Kayıt
13:25 09 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'ta Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

    Karlov suikastı davasında ikinci celse: 'Altıntaş'la bir kez bile HTS kaydım olduğunu kabul etmiyorum'

    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Gözde Ocak Dinçer
    0 10

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'la aynı dönemde polis okulunda eğitim gören Kaan Bülbül savunma yaptı.

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı dönemde polis okulunda eğitim gören Kaan Bülbül'ün savunması alındı.

    Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile şikayetçi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) avukatı katıldı. Bazı sanıklarla bulundukları cezaevlerinden video konferans sistemi üzerinden bağlantı kuruldu.

    Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov
    © Fotoğraf : Rusya Büyükelçiliği
    Karlov suikastı davası devam ediyor: Altıntaş'ı FETÖ evinde gördüm
    Duruşmada önce, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunda aynı dönemde eğitim gören sanık Kaan Bülbül'ün tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla savunması alındı.

    Bülbül, soruşturma aşamasında alınan ifadelerini reddetti, bunları baskı altında verdiğini ileri sürdü.

    Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, Bülbül'e, "Dün alınan sanık beyanlarında ortak verilen isim senin ismindi. Sınıf sorumlusu olduğun, insanları Hamza kod adlı Burak Yusmak'ın evine götürdüğün söyleniyordu" dedi.

    Bülbül, beyanların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Mahkemenin dün dinlediği sanıklarla aynı okulda bulunmaları nedeniyle zorunlu olarak arkadaşlık yaptığını söyleyen Bülbül, şöyle devam etti:

    — Onlarla okul dışında görüşmem kesinlikle olmadı. Mezun olduktan sonra hiçbiriyle görüşmedim. Ufuk Gül'ü belki bir iki defa hal hatır sormak için aramışımdır. S.E. isimli şahıs kimdir, ismimi nereden biliyor, nasıl böyle bir suçlamayı bana isnat ediyor, bilmiyorum. Hakkımdaki ifadelerin hepsi varsayım, şahısların kendi kanaatidir. Hepsini reddediyorum. Ben hiçbir zaman terör örgütünün toplantısına da faaliyetine de katılmadım. Kimseye de toplantılara katılması telkininde bulunmadım.

    Andrey Karlov
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Karlov suikastini fotoğraflayan gazeteci Özbilici: Dünya bu trajediyi hatırlamalı
    Bülbül, aynı dönemde aynı okulda eğitim gören ve dün savunması alınan sanıkların 'ağız birliği yaparak kendisini hedef gösterdiklerini, kendilerine yüklenen suçtan sıyrılmaya çalıştıklarını düşündüğünü' söyledi.

    Tanık C.S'nin, iddianamede yer alan, aleyhindeki beyanlarını da kabul etmeyen Bülbül, C.S'nin devre kaybettiği için kendileriyle aynı sınıfta eğitim gördüğünü, "Maddi durumu olmayan bir ailenin çocuğuyum. Bu meslekten başka şansım yok. Meslekte kalabilmek için ne gerekirse yaparım" dediğini ileri sürdü. Bülbül, "Hakkımdaki beyanlarının da bu düşünceyle olduğunu düşünüyorum" dedi.

    ByLock kullanmadığını, himmet vermediğini savunan Bülbül, 'dosyada kimin tarafından hazırlandığı belli olmayan fişleme belgelerine isminin sonradan eklendiğini düşündüğünü' ifade etti.

    TELEFONLA 300 KEZ İLETİŞİMİ HATIRLAMADI

    Mahkeme Başkanı Otçu, Bülbül'e "Okuldan başka yere gidip gelmediğini, iddiaları reddettiğini söyledin. Ancak HTS analizinde, Hamza kod adını kullanan ve okulda B şubesinden sorumlu olan Burak Yusmak ile 300 kez telefonla konuştuğun verisi var. Ne diyorsun?" sorusunu yöneltti.

    Bülbül, Burak Yusmak adlı birini tanımadığını iddia ederek, "300 HTS'yi hatırlamam lazım. Ama aradan 6-7 yıl geçti. 'Hamza' diye birini soruyorsanız, aynı sınıfı paylaştığımız, bu yapıyla ilgisi olmayan bir arkadaşımızdı. Hamza diye başka birini tanımıyorum" ifadelerini kullandı.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik / Sergey Guneev
    Kremlin'den Demre skandalı açıklaması: Karlov Vakfı'nın üzerine düşeni yapacağından kuşkumuz yok
    Otçu'nun, "Yine HTS verilerine göre Mevlüt Mert Altıntaş ile altı kez irtibatın var" sözü üzerine Bülbül, Altıntaş'ı okul döneminde aynı sınıfı kullanmaları nedeniyle aramış olabileceğini söyledi.

    Bülbül, "Altı kez aramanın makul olduğu kanaatindeyim. Mezun olduktan sonra Altıntaş'la bir kez bile HTS kaydım olduğunu kabul etmiyorum. Okuldan sonra ona ulaşmaya çalışmadım" dedi.

    Otçu, dünkü sanık savunmalarında, 'Yusmak'ın evine sınıftaki öğrencileri kendisinin götürdüğünden, hatta hamam organizasyonu düzenlendiğinden, oradan restorana uğrandığından, elebaşının Bornova vaiziyken kullandığı birtakım eşyalarının gösterildiğinden' bahsedildiğini hatırlattı.

    Bülbül, dün savunma yapan sanıkları 'illegal örgüte götürmek' konusunda telkinde bulunmadığını savundu ve sanıkların 'ağız birliği yaptıkları' düşüncesini tekrarladı.

    Başkan Otçu, Bülbül'e soruşturma sırasında alınan, "17-25 Aralık'tan sonra da sürekli olmamakla birlikte söz konusu eve gittim. Eve gittiğim zamanlarda Mevlüt, Sercan, Ufuk, Kadir, Doğukan ve Cüneyt'i sürekli görmekteydim." şeklindeki beyanını okudu.

    Bülbül ise ifadesini tehditle verdiğini ve ismi geçenlerin hiçbirinin örgüt içinde olup olmadığını bilmediğini iddia etti.

    Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova
    © AA / Sefa Karacan
    Andrey Karlov’un eşi: Demre skandalı bana ve vakfıma karşı 'zorbalıktır'
    Başkan Otçu, Bülbül'ün sözleri üzerine dün savunma yapan sanıklar Doğukan Söylemez, Ufuk Gül ve Kadir Şamlı'ya "dün verdikleri ifadelerin doğru olup olmadığını" sordu.

    Sanıklar ifadelerinin doğru olduğunu söyledi.

    Bülbül'ün ifadesinin ardından tutuklu sanıklardan Sercan Başar avukatının duruşmada hazır bulunmaması, Hüseyin Kötüce ve Vehbi Kürşad Akalın ise savunmalarını henüz hazırlayamamaları nedeniyle savunmalarını daha sonra yapacaklarını bildirdi.

    Etiketler:
    cinayet, ifade, dava, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ, Mevlüt Mert Altıntaş, Andrey Karlov, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Güney Kore'de düzenlenen Sancheoneo Festivali
    Kendin tut, kendin pişir, kendin ye: Güney Kore’nin Sancheoneo Festivali
    Yeni yıl
    Sputnik Türkiye, okurlarına mutlu yıllar diler
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet