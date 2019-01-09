Karlov suikastı davasında ikinci celse: 'Altıntaş'la bir kez bile HTS kaydım olduğunu kabul etmiyorum'

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'la aynı dönemde polis okulunda eğitim gören Kaan Bülbül savunma yaptı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı dönemde polis okulunda eğitim gören Kaan Bülbül'ün savunması alındı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile şikayetçi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) avukatı katıldı. Bazı sanıklarla bulundukları cezaevlerinden video konferans sistemi üzerinden bağlantı kuruldu.

© Fotoğraf : Rusya Büyükelçiliği Karlov suikastı davası devam ediyor: Altıntaş'ı FETÖ evinde gördüm

Duruşmada önce, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunda aynı dönemde eğitim gören sanık Kaan Bülbül'ün tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla savunması alındı.

Bülbül, soruşturma aşamasında alınan ifadelerini reddetti, bunları baskı altında verdiğini ileri sürdü.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, Bülbül'e, "Dün alınan sanık beyanlarında ortak verilen isim senin ismindi. Sınıf sorumlusu olduğun, insanları Hamza kod adlı Burak Yusmak'ın evine götürdüğün söyleniyordu" dedi.

Bülbül, beyanların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Mahkemenin dün dinlediği sanıklarla aynı okulda bulunmaları nedeniyle zorunlu olarak arkadaşlık yaptığını söyleyen Bülbül, şöyle devam etti:

— Onlarla okul dışında görüşmem kesinlikle olmadı. Mezun olduktan sonra hiçbiriyle görüşmedim. Ufuk Gül'ü belki bir iki defa hal hatır sormak için aramışımdır. S.E. isimli şahıs kimdir, ismimi nereden biliyor, nasıl böyle bir suçlamayı bana isnat ediyor, bilmiyorum. Hakkımdaki ifadelerin hepsi varsayım, şahısların kendi kanaatidir. Hepsini reddediyorum. Ben hiçbir zaman terör örgütünün toplantısına da faaliyetine de katılmadım. Kimseye de toplantılara katılması telkininde bulunmadım.

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Bülbül, aynı dönemde aynı okulda eğitim gören ve dün savunması alınan sanıkların 'ağız birliği yaparak kendisini hedef gösterdiklerini, kendilerine yüklenen suçtan sıyrılmaya çalıştıklarını düşündüğünü' söyledi.

Tanık C.S'nin, iddianamede yer alan, aleyhindeki beyanlarını da kabul etmeyen Bülbül, C.S'nin devre kaybettiği için kendileriyle aynı sınıfta eğitim gördüğünü, "Maddi durumu olmayan bir ailenin çocuğuyum. Bu meslekten başka şansım yok. Meslekte kalabilmek için ne gerekirse yaparım" dediğini ileri sürdü. Bülbül, "Hakkımdaki beyanlarının da bu düşünceyle olduğunu düşünüyorum" dedi.

ByLock kullanmadığını, himmet vermediğini savunan Bülbül, 'dosyada kimin tarafından hazırlandığı belli olmayan fişleme belgelerine isminin sonradan eklendiğini düşündüğünü' ifade etti.

TELEFONLA 300 KEZ İLETİŞİMİ HATIRLAMADI

Mahkeme Başkanı Otçu, Bülbül'e "Okuldan başka yere gidip gelmediğini, iddiaları reddettiğini söyledin. Ancak HTS analizinde, Hamza kod adını kullanan ve okulda B şubesinden sorumlu olan Burak Yusmak ile 300 kez telefonla konuştuğun verisi var. Ne diyorsun?" sorusunu yöneltti.

Bülbül, Burak Yusmak adlı birini tanımadığını iddia ederek, "300 HTS'yi hatırlamam lazım. Ama aradan 6-7 yıl geçti. 'Hamza' diye birini soruyorsanız, aynı sınıfı paylaştığımız, bu yapıyla ilgisi olmayan bir arkadaşımızdı. Hamza diye başka birini tanımıyorum" ifadelerini kullandı.

Otçu'nun, "Yine HTS verilerine göre Mevlüt Mert Altıntaş ile altı kez irtibatın var" sözü üzerine Bülbül, Altıntaş'ı okul döneminde aynı sınıfı kullanmaları nedeniyle aramış olabileceğini söyledi.

Bülbül, "Altı kez aramanın makul olduğu kanaatindeyim. Mezun olduktan sonra Altıntaş'la bir kez bile HTS kaydım olduğunu kabul etmiyorum. Okuldan sonra ona ulaşmaya çalışmadım" dedi.

Otçu, dünkü sanık savunmalarında, 'Yusmak'ın evine sınıftaki öğrencileri kendisinin götürdüğünden, hatta hamam organizasyonu düzenlendiğinden, oradan restorana uğrandığından, elebaşının Bornova vaiziyken kullandığı birtakım eşyalarının gösterildiğinden' bahsedildiğini hatırlattı.

Bülbül, dün savunma yapan sanıkları 'illegal örgüte götürmek' konusunda telkinde bulunmadığını savundu ve sanıkların 'ağız birliği yaptıkları' düşüncesini tekrarladı.

Başkan Otçu, Bülbül'e soruşturma sırasında alınan, "17-25 Aralık'tan sonra da sürekli olmamakla birlikte söz konusu eve gittim. Eve gittiğim zamanlarda Mevlüt, Sercan, Ufuk, Kadir, Doğukan ve Cüneyt'i sürekli görmekteydim." şeklindeki beyanını okudu.

Bülbül ise ifadesini tehditle verdiğini ve ismi geçenlerin hiçbirinin örgüt içinde olup olmadığını bilmediğini iddia etti.

Başkan Otçu, Bülbül'ün sözleri üzerine dün savunma yapan sanıklar Doğukan Söylemez, Ufuk Gül ve Kadir Şamlı'ya "dün verdikleri ifadelerin doğru olup olmadığını" sordu.

Sanıklar ifadelerinin doğru olduğunu söyledi.

Bülbül'ün ifadesinin ardından tutuklu sanıklardan Sercan Başar avukatının duruşmada hazır bulunmaması, Hüseyin Kötüce ve Vehbi Kürşad Akalın ise savunmalarını henüz hazırlayamamaları nedeniyle savunmalarını daha sonra yapacaklarını bildirdi.