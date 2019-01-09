Cübbeli Ahmet: Doğruları söylediğim için tehdit ediliyorum

Ahmet Mahmut Ünlü, dün gerçekleştirdiği sohbetinde kendisini dinleyenlere, doğruları söylediği için tehdit edildiğini söyledi.

Sohbetlerin insanlara ulaştırılmasının çok faydası olduğunu, kendisinin maddi ve manevi sıkıntılarının olmasına rağmen bu görevi sürdürdüğünü anlatan Ünlü, "Bakın mesela beni tehdit ediyorlar, çok büyük tehditler oluyor. Ortada, birçok insanla bizi yalnız bırakıyorlar. Halbuki böyle olmaması lazım, birçok hocalarında benim konuştuğum konulara temas etmesi lazım, birlik olmak, birbirinden kuvvet almak lazımken maalesef bu daha tesir ediyorlar diye kalkıyorlar bizimle uğraşıyorlar. Biz de beşeriz, biz de kuluz tedirgin olmuyor değiliz ama hoşaf soğutamayız, kuyruk sallayamayız, takiyye yapamayız. Mecburuz millete doğru dürüst bir şey anlatmaya" dedi.

'HAYRETTİN KARAMAN BAŞI ÇEKTİ'

Hayrettin Karaman'ın hazırladığı Kuran tefsirinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basıldığını, ancak bu tefsirde bazı yanlışların olduğunu vurgulayan Ünlü, "Çok sorunlu olaylar var, Hayrettin Karaman bunun başını çekti o zamanlar. Bunu Diyanet'te basmış. 7. baskısı yapılmış. Biz neredeydik hiç haberimiz yok. Şimdi arkadaşlar deşince, bu konular ortaya çıkıyor ve biz bunlara reddiye yapmak durumunda kalıyoruz. Doğruya doğru, eğriye eğri. Hakkı söyleyeceğiz. Kimse darılır diye biz hakkı gizleyemeyiz yani" ifadesini kullandı.