AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeybekci: Cumhurbaşkanımız 'İzmir seni istiyor' dediğinde 'Başımızla beraber' dedik

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretlerine devam eden Zeybekci, Gaziemir ve Menderes'te vatandaşlarla buluştu.

Gaziemir'de yaptığı konuşmada, bugüne kadar birçok noktada millete hizmet etme fırsatı bulduğunu anlatan Zeybekci, İzmir adaylığının kendisi için bir onur olduğunu vurguladı. Zeybekci, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımız 'İzmir seni istiyor' dediğinde 'Başımızla beraber' dedik. Bize 'İzmir'de görev var, ihtiyaç var' denince koşarak geldim. Zaten İzmirli ve Egeliyiz. Bu şehir bizim anayurdumuz gibi bir yer. Geldiğimiz andan itibaren kabul ve heyecan var. Ben halka dokunmayı seven bir insanım. Ticaretten, üretimden ve esnaflıktan geliyorum. Ben bu halkın içinden biri olarak geliyorum."

‘İZMİR'İ ÇÖP DAĞLARINDAN KURTARACAĞIZ'

İzmir'i dünya kenti yapmak için çalışacaklarını belirten Zeybekci, kentte modern çöp depolama tesisi olmadığına dikkat çekti.

Zeybekci, "Türkiye'de katı atığını dağlara taşlara, derelere ormanlara atan başka bir il yok. 4.5 milyon nüfus burası. Böyle bir şehrin çöpünü, çocuklarımızın geleceği olan dağlara, ormana, derelere attırmayacağız. İzmir'i çöp dağlarından kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Menderes temasları sırasında MHP İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

İlçe Başkanı Önder Böncü'yle görüşen Zeybekci, davaları, öncelikleri ve hassasiyetleri aynı olan iki partinin seçim bürolarını da ortak kullanacağına dikkati çekti.

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'yu makamında ziyaret eden Zeybekci, bir kahvehaneyi ziyareti sırasında vatandaşların daveti üzerine okey oynadı.