Erdoğan açıkladı: Türkiye kenevir üretimine başlıyor

Plastik poşetlere savaş başlattıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eskiden filelerin kenevirden yapıldığını söyledi. "Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı" diyen Erdoğan, "Şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor ve yeniden üreteceğiz" ifadesini kullandı.

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuşan Erdoğan, AK Parti hükümetleri dönemindeki 16 yıllık enflasyon ortalamasının yüzde 9.54 olduğunu belirterek, kendilerinden önceki hükümetlere göre başarılı olduklarını belirtti.

© AP Photo / Mücahid Yapıcı Enflasyon düşerken gıda fiyatları neden arttı?

AK Parti'nin iktidara gelişiyle birlikte artık koalisyonlar döneminin bittiğine işaret eden Erdoğan, "Tek başına hep bizim iktidarlarımız. 16 yılın enflasyonda ortalaması 9.54. Gerçek ortada. Hepsinde tek başımıza iktidarız. Burada yine bakıyoruz, 2003'te 12.7, 2004 9.4, 2005 7.7, 2006 9.7, 2007 8.4, 2008 10.1, 2009 6.5, 2010 6.4, 2011 10.5, 2012 6.2, 2013 7.4, 2014 8.2, 2015 8.8, 2016 8.5, 2017 11.9, en yüksek 2018 20.3. Ama ortalama 9.54" dedi.

Erdoğan, anamuhalefetin "En yüksek enflasyon AK Parti iktidarları döneminde olmuştur" iddiasına ilişkin, "Yalan üzerine siyaset, yalan üzerine yerel yönetim kurulu olduğu zaman orada çöp, çukur, çamurdan kurtulamazsınız" ifadelerini kullandı.

'İZBAN'DAKİ GREVİ 2 AY ERTELEDİK, YETKİM 2 AY'

İZBAN grevini ertelediğini hatırlatan Erdoğan, "Baktık ki çözemiyorlar, grevi iki ay erteledim. Çünkü yetkim iki ay, ondan sonra hakem heyeti. Milleti perişan etmeye hakkınız yok" diye konuştu.

Yurt içindeki ve dışındaki FETÖ'cülere de seslenen Erdoğan, "Buradan ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum. Artık sonunuz geldi, gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı. Başınızdaki Feto denen adamın arkasındakiler, ne zamana kadar arkasında durur bilemem, ama eninde sonunda o da gelecek" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Eskiden beri ama özellikle de 2011'den bu yana yönetim sistemimizin değişmesi gerektiğini ifade ettik. Parlamenter sistem içinde koalisyonla geçen yılların ülkemize çok ağır maliyetleri oldu. İktidara gelişimizle birlikte koalisyonlar dönemi bitiyor. Bizden önceki son 14 yılın enflasyon ortalaması 70.3. Son 16 yılın enflasyon ortalaması yüzde 9.54. Gerçek ortada, hepsinde tek başımıza iktidarız.

'SİYASET YALAN ÜZERİNE KURULU OLDUĞU ZAMAN ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMURDAN KURTULAMAZSINIZ'



— İnşallah 2019 yılıyla birlikte Türkiye yeni ve güçlü bir yükseliş dönemine geçecektir, bundan kimsenin endişesi olmasın.

© AA / Cem Öksüz Erdoğan: CHP çöp demektir

- Şimdi ana muhalefet çıkıyor en yüksek enflasyon AK Parti iktidarları döneminde olmuştur diyor. Siyaset yalan üzerine kurulu olduğu zaman orada çöp, çukur, çamurdan kurtulamazsınız.

— İzmir İZBAN'da grev vardı. Baktık ki çözümleyemiyorlar, 2 ay erteledik. Yüzde 50'sini devlet yapmış, yüzde 50'sini belediye. Oradaki grev 2 ay süreyle ertelendi. Çünkü yetkim iki ay, ondan sonra hakem heyeti. Milleti perişan etmeye hakkınız yok.

— Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ardından ekonomik saldırıyla karşılaştık. Bu saldırıyı da bertaraf ettik.

'ANACIĞIM EVDE FİLE DOKURDU'

— Plastik poşetlerle ilgili bir savaş başlattık. Malum bin yıl toprak bunu eritemiyor, buna karşı bir savaş. Arkadaşlara dedim ki '31 Mart kampanyasında biz file kullanalım, bez torba kullanalım.' Biz asla naylon poşet kullanmayacağız.

- Hatırlıyorum, anacığım evde file dokurdu. Fileyle gider alışverişi yapardık, gelirdik. Bunun toprakla bir dostluğu var. O zaman bunlar kenevirden yapılıyordu. Ülkemizde keneviri yok ettik.

— Kenevirden atlet, fanila dokunurdu. Çünkü teri emmesi çok farklı. Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Burada kenevire dayalı yapılması gereken bazı şeyler varsa o ithal ürünlerle yapıyoruz. Ama şimdi yeniden bu alanda inşallah Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor ve bu adımları atacağız. Yeniden bunu üreteceğiz.

'BİZİM BELDEDE AMCA OĞLUNUN KAZANMASI LAZIM'

© AA / Murat Kula Erdoğan: Kibir bataklığına düşenin AK Parti'de yeri yok

- Bizim beldede bizim amca oğlunun kazanması lazım Ankara'dan İstanbul'dan göç yapalım. Böyle bir şey olamaz. Bu işgalin farklı bir türüdür. Bu tür şeyleri İçişleri Bakanlığımız ile de daha yakın takibe alacağız. Bunun adı demokrasi değildir. Olmaz böyle şey. Kim oralarda yaşıyorsa seçimi onlar yapsın neticesine de herkes katlansın. Bunlar doğru şeyler değil.

— Şehir demek medeniyet demektir. Bazıları medeniyeti sadece fiziki yapı veya kültürel iklim olarak görür. Medeniyetin özünde inanç ve ahlak vardır. Modern dünyanın problemi medeniyetini inanç ve ahlaktan yoksun bir şekilde yükseltmeye çalışmasından dolayıdır.

'BATSIN SENİN MANHATTAN'IN'

- Denizlerimizin kenarlarını, orman alanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var. Şu para var ya nelere muktedir, şu kapitalizm nelere muktedir. Doğa şöyle olmuş böyle olmuş, umrunda değil. Orman falan kesiyor, götürüyor. Dikey mimari yapayım, malı götüreyim. Bize de örnek veriyor Manhattan şöyle, batsın senin Manhattan'ın.

— Biz medeni olmayı o beton yükselişlerde değil, toprağa yakın olma şeklindeki mimari anlayışımızda bulacağız. Ben bu noktada Çevre Şehircilik Bakanıma da söylüyorum. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın, yıkmaksa yıkacağız.

'TÜM FETÖ'CÜLERE SESLENİYORUM, SONUNUZ GELDİ'

— 17/25 Aralık'ta biz mücadele çağrısı yaptığımızda bu konuyu günlük siyasetlerine meze etmeye kalktılar. Bazılarına 15 Temmuz bile yetmedi. Bu çevreler aynı teraneleri gündeme getiriyor. Onlardan cesaret alan terör örgütü mensupları devlete meydan okuma cüretine kapılıyorlar.

- Örgüt mensupları davaları uzatmak, devlet görevlilerini yıldırmak için akıl almaz yöntemelere başvuruyorlar. Terör örgütleri için her seçim bir umut haline dönüştü. Partimin ve şahsımın ayağının tökezlemesini umut ediyorlar. Milletimiz bunları ciğerlerine kadar gördü.

— Tüm FETÖ'cülere sesleniyorum; artık sonunuz geldi. Gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı. O FETÖ elebaşı da eninde sonunda gelecek. Hepsini adaletin karşısına çıkaracağız. Bunların yaptığı iş mezarlıkta ıslık çalmaya benziyor. Korkunun ecele faydası yok. Yaptıkları ihanetin bedelini ömürleri boyunca ödeyecekler. 251 şehidimizin bedenini şahadet makamında izliyorsak da onlar da bizi izliyorsa biz onlarla beraberiz.

— FETÖ'yü kamudan büyük ölçüde hamdolsun tasfiye ettik. İş dünyasındaki irtibatlarını, imkanlarını neredeyse yavaş yavaş sıfırlıyoruz. Belediyelerdeki son kalıntıları da inşallah 31 Mart itibarıyla milletimiz tarafından tasfiye edilmiş olacaktır.

— Hemen her gün bir başka ülkeden iş birliği çağrısı alıyoruz. Dünyada saklanacak hiçbir yerleri kalmayana kadar peşlerinden gideceğiz.