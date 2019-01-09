ABD Başkonsolosluğu'nda şüpheli paket

Sarıyer'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan gelen şüpheli paket ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, konsolosluğun üst tarafındaki giriş noktasında güvenlik önlemi aldı.
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Olay yerine sevk edilen uzman ekiplerin yaptığı incelemede, kargo yoluyla gelen pakette herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Yapılan inceleme sonucu paketin konsolosluktaki bir çalışana geldiği, bu kişiye ulaşılamaması üzerine inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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