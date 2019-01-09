Fatih Portakal, hakkında açılan dava sayısını açıkladı

Fox Ana Haber'in sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabından davalı ve davacı olarak hakkında açılmış 109 dosya olduğunu duyurdu.
Portakal, "Aklıma geldi, davalı/davacı olarak kaç dosyam var öğrenmek istedim? Kanalın hukuk servisi bildirdi: Toplam 109 adet dosya, 97'sinde dava eden benim. 12'sinde şikayet edilenim. Bunun; 5'i devam ediyor, 7'sinin de 5'i savcılardan takipsizlik aldı. Kalan 2 beraat. Fena sonuç değil" ifadesini kullandı.
Aklıma geldi, davalı/davacı olarak kaç dosyam var öğrenmek istedim? Kanalin hukuk servisi bildirdi: Toplam 109 adet dosya, 97’sinde dava eden benim.— fatih portakal (@fatihportakal) January 9, 2019
12’sinde sikayet edilenim. Bunun; 5’i devam ediyor, 7’sinin de 5’i savcılardan takipsizlik aldı.Kalan 2 bereat. Fena sonuç değil
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