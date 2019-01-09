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16:53 09 Ocak 2019
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    Doktorun skandal paylaşımları tesadüfen ortaya çıktı - İzmir

    Doktorun skandal paylaşımları tesadüfen ortaya çıktı: Muayene sırasında gizlice çekmiş

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İzmir'de bir doktorun meme muayenesi sırasında gizlice çekilen çok sayıda kadının görüntüsünü isimleriyle birlikte bir arkadaşlık sitesinde paylaştığı ortaya çıktı.

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    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktorun muayene sırasında gizlice çektiği çok sayıda kadına ait görüntüler yabancı bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı. 

    Rusların kurduğu ünlü arkadaşlık sitesinde dolaşanların dikkatini, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndaki bir muayene odasında gizlice çekilen ve isimleriyle birlikte paylaşılan çıplak kadın görüntüleri çekti.

    18 Aralık 2018'de paylaşılan bir görüntüde genç bir kadını muayene eden doktorun, "Hocama göstermek için bir fotoğraf almam gerekiyor" dediği duyuluyor.

    Görüntüleri paylaşan kişinin takip ettiği sayfalar arasında çok sayıda porno içerikli hesaplar da yer alıyor.

    Yabancı rumuz kullanan kişi tarafından yapılan paylaşımlarda görüntüleri çeken doktorun da karelere yansıması, görüntülerin üçüncü bir kişi tarafından ele geçirildiği ihtimalini de akıllara getiriyor.

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    © AA /
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    Mağdurların olay hakkında bilgisinin olmadığını öğrenilirken, geçen cuma günü görüntüsü paylaşılan ve daha sonra silinen bir kadın Yeşilyurt'ta bulunan Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne giderek doktor E.B.Ç'den şikayetçi oldu.

    Emniyette yaklaşık iki saat ifade veren kadının şikayeti sonrası Narlıdere'de oturan evli doktor E.B.Ç gözaltına alındı ve ardından adliyeye sevkedildi.

    HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

    Bu arada konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada,"Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu  tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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    Etiketler:
    doktor, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
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