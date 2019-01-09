HDP 32 belediye için adaylarını açıkladı

Mardin'de DBP'den 2014 yılında seçilip daha sonra yerine kayyum atanan Ahmet Türk HDP'den belediye eş başkanlığına aday gösterildi. Diğer eş başkan adayı ise Figen Altındağ oldu. Van'da ise halen milletvekili olan Bedia Özgökçe Ertan ve MYK üyesi Mustafa Avcı aday oldu. Kars'ta Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen aday gösterildi.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı ile 31 Mart yerel seçimlerinde gösterilecek bazı belediye başkan adaylarını açıkladı.

© AA / Binnur Ege Gürün Ahmet Türk, Mardin'den belediye başkanlığına aday adayı: Bizim için rövanş

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayları Ahmet Türk ve Figen Altındağ olurken, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayları ise halen Van Milletvekili olan Bedia Özgökçe Ertan ile MYK Üyesi Mustafa Avcı oldu.

HDP, Kars'ta Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ve Hatice Orhankazi, Muş'ta Sibel Genç ve görevden alınan eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ı eşbaşkan adayı olarak belirledi.

HDP Sözcüsü Oluç, adaylarını halka sorarak belirlediklerini söyledi.