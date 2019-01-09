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16:52 09 Ocak 2019
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    Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu'ndan Ziraat Bankası eleştirisi: Topçuya gelince gol, çiftçiye gelince ofsayt

    © AA /
    Türkiye
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çiftçiyi ve ziraatı desteklemek için kurulan Ziraat Bankası'nın gelinen süreçte futbol kulüplerinin borcunu üstlenen bir bankaya dönüştürüldüğünü söyledi. Karamallolaoğlu, "Çiftçiye gelince ofsayt, topçuya gelince gol" ifadesini kullandı.

    Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, hükümetin büyük futbol kulüplerinin 10 milyar liraya yakın borçlarını Ziraat Bankası'nın üstleneceği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, çiftçiyi ve ziraatı desteklemek için kurulan Ziraat Bankası'nın ziraat dışında her konu ile ilgilenir hale getirildiğini belirtti.

    Kredi kartı
    © AA /
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    Karamollaoğlu, "Çiftçi bir yıldır avazı çıktığı kadar bağırıyor, gübre fiyatlarının geldiği nokta ortada, tohumun geldiği fiyat ortada, mazotun geldiği fiyat ortada. Çiftçimize milli hasılaya oranla 45 milyar lira destek çıkılması gerekirken hazineden 16 milyar lira pay ayrıldı. Şimdide seçim önü 2 milyar liralık destek paketi verileceği belirtiliyor. Ziraat Bankası kendi görevini üstlenip çiftçiyi desteklemeli."

    Çiftçiyi ve ziraatı desteklemek için kurulan Ziraat Bankası'nın gelinen süreçte futbol kulüplerinin borcunu üstlenen bir bankaya dönüştürüldüğünü ifade eden Karamallolaoğlu, "Çiftçiye gelince ofsayt, topçuya gelince gol" dedi ekledi:

    'TARLADA EKİN EKERSEK BORÇLUYUZ, TOP OYNARSAK NE VERGİ VERİYORUZ NE BORÇ ÖDÜYORUZ'

    futbol, süper lig, maç
    © AA /
    TBB: Futbol kulüplerinin borcunun bir bankaya devri söz konusu değil
    "Bunun bir örneğini geçen yıl satılan büyük bir medya kuruluşunun satış aşamasında da yaşadık. Çiftçinin yana yakıla size dertlerini yakardığı ama bir türlü dertlerine derman olmadığınız bir dönemde? Çiftçiye gelince ofsayt, topçuya gelince gol. Ne ala memleket. Siz bu milletle dalga mı geçiyorsunuz? Tarlada ekin ekersek borçluyuz, devlet sesimizi duymuyor, fakat tarlayı çimlendirir top oynarsak ne vergi veriyoruz ne de borç ödüyoruz. Bu ne akla ne mantığa sığar, böyle bir karar bütün milletimizin vicdanını yaralar."

    Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zamları değerlendiren Karamollaoğlu, bu zamların vatandaşın beklentilerini karşılamadığını söyledi.

    Karamollaoğlu, Tank ve Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi konusuna da değinerek, bu kararın ülkenin ayağına kurşun sıkma etkisi yapacağını kaydetti.

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    Etiketler:
    Ziraat Bankası, Saadet Partisi, Temel Karadeniz, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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