İnce: İmamoğlu'nu seçin, İstanbul'u güzelleştirsin, hiç olmazsa bir umudunuz olsun

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile bir araya geldi. İnce, "İmamoğlu'nu seçin İstanbul'u güzelleştirsin, iyileştirsin. Hiç olmazsa bir umudunuz olsun. Bu kötü gidişi durdurmanın bir fırsatı var önümüzde" diye konuştu.
CHP'nin 24 Haziran'daki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen İnce'yi, İmamoğlu kapıda karşıladı.
Kültür merkezinde bulunan kütüphaneyi gezen İnce ve İmamoğlu daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İmamoğlu, İnce'nin ziyaretinin kendilerine moral olacağını belirterek, ''Sayın Muharrem İnce ile kültür merkezimizde gençlerle buluşacağız. Önerilerini alacağız. Bu yerel seçim sürecinde hem tavsiyelerini, önerilerini, beraber neler yapabiliriz? Bunun cevabını alacağız. Çünkü biz 2019'un 31 Mart'ında İstanbul'da yönetim anlayışının değişeceğine yürekten inanıyoruz. Beraber çalışacağız. Bu ziyaret bize moral olacaktır" diye konuştu.
İnce de İmamoğlu'na kampanya sürecinde destek vereceğini belirterek, ''Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na başarı dileklerimizi iletmek için, her zaman yanında olduğumuzu belirtmek için buradayız. 31 Mart'ta sadece şehrimizi kimin yöneteceğini değil aynı zamanda şehrimizi kimin yöneteceğini seçerken, gidişata ne diyeceğiz? 17 yıldır ülkeyi yönetenler 25 yıldır İstanbul'u yönetiyor. İstanbul'un trafik sorunu, işsizlik sorunu var. Bütün sorunlar İstanbul'da katmerli bir şekilde duruyor. Bir insan seçimde oy verdiği bir kişiye aynı zamanda kefil olmuş demektir. 25 yılda bu sorunların hiçbiri çözülmemiş. Katmerlenerek büyümüş. O zaman yapılması gereken değişimin önünü açmaktır. Değişimde fayda vardır. Bunu İstanbulluların gerçekleştireceğine inanıyorum" dedi.
'YILDIRIM'I SEÇERSENİZ ARAÇ GARANTİLİ OTOPARKLA KARŞILAŞACAKSINIZ'
İnce, "İstanbul'da bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde bu Türkiye'ye ışık olarak yayılacaktır. Bu ayın 17'sine kadar seçmen listeleri askıda. Birinci yapmamız gereken iş seçmen listelerini kontrol etmek. Adını kontrol etmezsen sonra bahane üretmemek lazım. Türkiye'yi yönetenlerin bu günlerden sonra 31 Mart'a kadar neler konuşacaklarını size anlatayım. FETÖ'nün iadesini konuşacaklar. Sınır ötesi operasyonları konuşacaklar. İndirimi konuşacaklar. Asgari ücretin yükseltilmesini konuşacaklar. İşlerin düzeldiğini konuşacaklar. 31 Mart'tan sonra ise bindirimi konuşacaklar. Şimdi kaşıkla verdiklerinin o zaman kepçeyle nasıl alındığını herkes görecek. Bu bir kandırmacadır. Milletimizin bu kandırmacaya alet olmayacağını düşünüyorum. Garantili köprü, garantili havaalanı var. Binali Yıldırım'ı seçerseniz araç garantili otoparkla karşılaşacaksınız. Ekrem İmamoğlu'nu seçin İstanbul'u güzelleştirsin, iyileştirsin. Hiç olmazsa bir umudunuz olsun. 25 yıldır bu yönetimle hiçbir umudunuz yok. Bu kötü gidişi durdurmanın bir fırsatı var önümüzde. İstanbulluların bunu yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)