İstanbul’da alıkonulan Rus gemisinin mürettebatı, tekrar açlık grevine başladı

Rostov'dan İstanbul'a onarım için giden kuru yük gemisi Streamline, önceki sahibinin yarım milyon dolarlık borcu nedeniyle Haziran ayında tutuklanmıştı. Streamline'ın kaptanının talebi üzerine, İstanbul'daki Rus konsolosluğu olaya müdahale etmişti. Kasım ayında gemi mürettebatı açlık grevi başlatmıştı, ancak birkaç gün sonra gemi sahibinin maaş borçlarını ödeyeceğine dair teminat mektubu vermesinden sonra, grev sonlandırılmıştı.

Bagirov, "Gemimizin mürettebatı oybirliğiyle, var olan duruma dikkat çekmek ve gemi sahibinin sözleşme şartlarını ihlal ederek, 3 Haziran'dan itibaren maaşlarını ödemediği mürettebatı yasalara aykırı şekilde zorla gemide tutuğundan dolayı, 9 Ocak saat 12.00'den itibaren açlık grevine başlama kararı verdi" dedi.

Ekim ayında Akça Shipping'in sahibi Cezmi Akça Sputnik'e, eski gemi operatörü tarafından imzalanan sahte bir kira sözleşmesi ve geminin tutuklanmasına neden olan borçla bağlantılı olarak süren davanın bitmesini beklediklerini ve bir ay içinde mürettebata olan borçlarını ödeyeceklerini söylemişti. Ancak, mürettebata herhangi bir ödeme yapılmadı.