'Palu ailesi' soruşturmasına yayın yasağı

ATV'de Müge Anlı'nın programında, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Harun ve Havva Palu çifti 11 yıl önce kaybolan kızları 35 yaşındaki Meryem Tanhal ile sekiz yaşındaki torunları Melike'nin cinayete kurban gittiğini anlattı.
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Palu ailesine ilişkin soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi gereği yasaklanması talebinde bulundu.
Söz konusu talebi değerlendiren Körfez Sulh Ceza Hakimliği, haberlerin soruşturma tamamlanana kadar yasaklanmasına karar verdi.
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