'Palu ailesi' soruşturmasına yayın yasağı

İçinde tecavüz, istismar ve cinayet geçen hikayeleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesinden 7 kişi, TV'deki beyanlarının delil kabul edilmesi üzerine gözaltına alındı. Körfez Sulh Ceza Hakimliği, aileyle ilgili haberlerin soruşturma tamamlanana kadar yasaklanmasına karar verdi.

ATV'de Müge Anlı'nın programında, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Harun ve Havva Palu çifti 11 yıl önce kaybolan kızları 35 yaşındaki Meryem Tanhal ile sekiz yaşındaki torunları Melike'nin cinayete kurban gittiğini anlattı.

© Fotoğraf : Youtube Palu ailesine canlı yayında baskın: Tuncer Ustael ve Emine Palu stüdyoda gözaltına alındı

Bir yandan ailenin gösterdiği Tütünçiftlik sahilinde aramalar yapılırken bir yandan da çiftin damadı Tuncer Ustael, istismar, tecavüz ve cinayet dahil bazı suçlamalara hedef oldu. Konunun TV'de günlerce tartışılması üzerine Kocaeli başsavcılığının talimatıyla bugün polis harekete geçti. Aileden Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael, Havva, İsa, Fatih, Ayşe ve Harun Palu gözaltına alındı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Palu ailesine ilişkin soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi gereği yasaklanması talebinde bulundu.

Söz konusu talebi değerlendiren Körfez Sulh Ceza Hakimliği, haberlerin soruşturma tamamlanana kadar yasaklanmasına karar verdi.