Rus belediye başkanı adayı: Türkiye, Alanya bana çok şey verdi, şimdi geri ödeme zamanı

Antalya Alanya’dan belediye başkanı adaylığını açıklayan Anastasia Petrova Çetinkaya “Alanya’da yaşayan yabancılar arkamda. Bu ülke, bu şehir bana çok şey verdi. Şimdi geri ödeme ve hizmet zamanı. Hep birlikte çalışarak Alanya’yı mükemmel hale getireceğiz” dedi.

Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya, Alanya Belediyesi Bağımsız Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı. Kararını basın toplantısıyla duyurmasının ardından Sputnik'in sorularını yanıtlayan Çetinkaya "Aday olma fikri, yeni değil. İki yıl önce, yerel seçimlere katılma kararı aldık ve o tarihten bu yana projeler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Halihazırda 40'ın üzerinde projeleri olduğuna işaret eden Çetinkaya "Turizmden, çevreye ve hatta eğitime kadar pek çok alanda 40'ın üzerinde proje üzerinde çalıştık. Bu projeleri yakın zamanda açıklayacağız. Ancak projelerimiz, iyileştirme, değiştirme ve şehirde olmayanı var etmeye dönük" diye konuştu.

Adaylığıyla ilgili olumlu tepkilerin geldiğine işaret eden Çetinlaya "Alanya'da yaşayan yabancılar arkamda. Bu ülke, bu şehir bana çok şey verdi. Şimdi geri ödeme ve hizmet zamanı. Hep birlikte çalışarak Alanya'yı mükemmel hale getireceğiz" diye ekledi.