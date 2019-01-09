Bakan Kurum: Plastik poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan bulunmasını zorunlu kıldık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik" ifadelerine yer verdi.

"Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik" diyen Kurum, plastik poşetlere basılacak olam marka ve logoların, yalnızca bir yüzde bulunabileceğini ve poşetin yüzey alanının sadece yüzde 20'sini kaplayabileceğini aktardı.

Ücretle satılan plastik poşetlerin üretim şartlarına da değinen Kurum, "Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik" dedi.

Ayrıntılar geliyor.