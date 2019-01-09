Yıldırım'dan Özgür Özel'in iddiasına yanıt: Bu açıklamasıyla zaferimizi baştan kabul etmiştir

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP Grup Başkanı ve Manisa milletvekili Özgür Özel'in "Binali Bey, İstanbul Belediyesi'ni kazanırsa, Meclis Başkanlığı'na geri dönecek" sözlerine yanıt verdi. Yıldırım, "Sayın Özel bu açıklamasıyla zaferimizi baştan kabul etmiştir" dedi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'seçimi kazanırsa belediye başkanı olmayacağı' yönündeki iddiasını yalanladı.

'İSTANBUL HALKINA HİZMET İÇİN SÖZ VERDİK, SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ'

Yıldırım, "Sayın Özgür Özel bu açıklamasıyla zaferimizi baştan kabul etmiştir ama merak etmesin, biz çıktığımız hiçbir yoldan dönmedik. İstanbul halkına hizmet için söz verdik, sözümüzü tutacağız" dedi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Best FM'de yayınlanan 'Ufuk Karcı ile Konuşan Türkiye' programına konuk olan Özel, "Deniyor ki, 'Binali Bey, İstanbul Belediyesi'ni kazanırsa, Meclis Başkanlığı'na geri dönecek.' İstanbul'u kazandığı takdirde, Belediye Meclisi'nden bir başkası gelecekmiş diyorlar" şeklinde konuşmuştu.