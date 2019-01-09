Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen gecede açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız" dedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Ankara Vefa Gecesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl ihracatta önemli başarılara imza atıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık."

'TÜRKİYE ULUSLARARASI YATIRIMLAR AÇISINDAN CAZİBESİNİ KORUMAYI SÜRDÜRÜYOR'

Yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgilerinin devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

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"Türkiye uluslararası yatırımlar açısından cazibesini korumayı sürdürüyor. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı."

'SATIN ALMA PARİTESİNE GÖRE DÜNYANIN 13. BÜYÜK EKONOMİSİYİZ'

Erdoğan,"Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'SIKIYSA YALANLASINLAR'

Yıllık enflasyon rakamlarına ilişkin eleştirilere de değinen Erdoğan, "Ben resmi rakamları açıklıyorum. Çıksınlar sıkıysa bunlar da bu resmi rakamları yalanlasınlar" diye konuştu.

Erdoğan, kurulan-kapanan şirket istatistiklerine ilişkin, şunları söyledi:

"Kasım ayında açılan şirket sayısı 7 bin 110, kapanan şirket sayısı bin 112. Bu rakamlar daha önceki aylardan daha olumlu seyri ifade ediyor."

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Ankara Vefa Gecesi'nde konuşuyor https://t.co/G54ptakK5T — AA Canlı (@AACanli) 9 Ocak 2019

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