Yılmaz Özdil: Erdoğan'ı bira içmeye zorlamadım, teklif var ısrar yok

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, kendisine yönelik olarak "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı'nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Yılmaz Özdil, "Bir bira" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" sözleri için "Birincisi içmeye zorlamadım, teklif var, ısrar yok. İkincisi, Hitler ağzına bira sürmezdi, demokrat mıydı? Üçüncüsü, bir bira trafikte bile suç değilken, Halk Arenası'nın bir bira yüzünden üç program kapatılması hangi promil hesabıyla yapıldı?" dedi.

Özdil, söz konusu ifadesi nedeniyle birkaç gündür sosyal medyadsa linç edildiğini vurgulayarak gazetesi Sözcü'ye tepki gösterdi.

"Kendi gazetem Sözcü bunlarla alakalı tek kelime yazmadı. Tam sayfa medya köşesi olmasına rağmen çıt çıkarmadı. Dünyada hangi gazete, o ülkenin cumhurbaşkanı tarafından kendi yazarına 'faşistin dik alası' denilmesini haber yapmaz?" diye yazan Özdil, şöyle devam etti:

— Hangi demokrat ülkede, hangi gazete kendi yazarına yönelik iktidar medyası saldırısına sessiz kalır? Kendi gazetemizi, yazarlarımızı, çalışanlarımızı savunmak için hayatımızı ortaya koyuyoruz, kendi gazetemiz bizim için lütfedip kılını bile kıpırdatmıyor… Çivi yazısı öğrenip kil tabletlere mi yazsam?