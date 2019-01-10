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    Kriz korkusu terörü geçti: 'En büyük sorun, ekonomi' diyenlerin oranı yüzde 59'a çıktı

    © AA / Onur Çoban
    Türkiye
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    Ekonomik kriz endişesi terör korkusunu geçti. 'En büyük sorun ekonomi' diyenlerin oranı yüzde 59’a çıktı.

    Ekonomi, ilk yarısı seçim atmosferi içinde geçen 2018 yılının bahar aylarından itibaren vatandaşların gözünde ülkenin en önemli sorunu haline geldi. Yaz aylarında döviz kurlarında yaşanan ani yükselişlerle birlikte Türkiye'nin en önemli sorununu ekonomi olarak görenlerin oranı yüzde 59'a yükseldi.

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ
    © Fotoğraf: TBMM
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    Öte yandan, 2018 başında "En önemli sorun terör" diyenlerin oranı yüzde 51 iken bu rakam 2018 sonunda yüzde 13'e kadar geriledi. Ipsos tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye Barometresi Yeni Yıl Özel Raporu'nun 2018 sonuçlarına göre, vatandaşın hem ülkenin hem de kendi ekonomisine olan beklentileri olumsuz yöne kaydı.

    Araştırmada "Gelecek yıl genel olarak Türkiye ekonomisinin durumu sizce nasıl olur?" sorusuna "Daha kötü olur" diyenlerin oranı 2017 sonunda yüzde 20 iken bu yıl yüzde 35 olarak gerçekleşti. "Aile ekonomisi daha kötü olur" diyenlerin oranı ise yüzde 29'dan yüzde 31'e çıktı.

    Tüketicilerin üçte biri satın alma güçlerinin hissedilir şekilde azaldığını ifade ederken, yüzde 20'si ek iş yapmaya çalışacağını açıkladı. Fazla mesai ve ek iş yapma ihtiyacı geçmişe göre iki katına çıkarken, araştırma tüketicilerin yüzde 37'sinin harcamalarını daha fazla kontrol edeceğini ortaya koydu. Harcamaların yüzde 24.7'sini ise kira ve konut giderleri oluşturuyor.

    '2019 MÜCADELE YILI OLACAK'

    İpsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, 2019'un tüm toplum için mücadele yılı olacağını söyledi. "Ekonomik kriz var" diyebilmek için Türkiye'nin üç dönem üst üste küçülmesi gerektiğini kaydeden Gedik, "Dolayısıyla bu dönem için kriz tanımlaması doğru değil. Ancak geçmişten kalma izlerin tüketiciyi kriz beklentisine soktuğu söylenebilir. Beklentinin tüketime yansımalarının 2. çeyrek itibarıyla hissedilmeye başlanacağını tahmin ediyoruz" dedi.

    Etiketler:
    araştırma, ekonomi, anket, terör, IPSOS Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Sidar Gedik, Türkiye
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