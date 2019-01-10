Erdoğan'dan Palu ailesi yorumu

AK Parti'nin önceki gün yapılan MKYK ve MYK toplantılarında dehşet veren iddialarla gündeme gelen Palu ailesiyle yapılan televizyon programı ele alındı. Bazı kurul üyeleri, taciz, tecavüz, cinayet ve büyü iddialarının gündeme geldiği programı çocuklar ve gençlerin izlediğine dikkat çekti.
'ÜZERİNDE ÇALIŞALIM'
TBMM'de önceki yıllarda kurulan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü Alt Komisyonu'nun önerileri üzerinden bazı önlemler alınabileceğinin belirtilmesi üzerine Erdoğan, "Olabilir, üzerinde çalışalım" dedi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; söz konusu komisyonun raporunda yer alan bazı öneriler şöyle:
— Böylelikle gerekirse toplum tepki gösterebilecek yani kamu doğrudan medyaya müdahale etmeyecek ama aynı zamanda ayrımcılıkla mücadelede kamuoyu denetimi kolaylaşacaktır. Bu çalışmadan örgütlü sivil toplum kuruluşları da yararlanabilecek, raporları da kullanarak ihlallere yönelik tepkisini daha fazla duyurabilecektir. Bu tepkiler medyanın can damarı olan reklam verenlere yöneltildiğinde yaptırım gücü de artacak, reklam verenlerden medya kuruluşlarına doğru yönelecek, kamu otoritesinin müdahalesine gerek duyulmaksızın somut kazanımlar elde edilebilecektir. Buradaki temel sorumluluk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait olacaktır.
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